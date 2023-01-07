07 января 2023, 15:36

Мобилизованный из Дагестана погиб в Херсонской области

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Мобилизованный Гасан Гаргацев погиб в Херсонской области, сообщил депутат парламента Дагестана. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 320 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Раджаб Расулов стал 319-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Вице-спикер республиканского парламента Камил Давдиев посетил семью военнослужащего Гасана Гаргацева, погибшего в ходе спецоперации, сообщило 6 января РГВК "Дагестан" в своем Telegram-канале. 

Гасан Гаргацев был мобилизован в середине сентября, погиб в ноябре в Херсонской области. У Гасана остались жена и трое детей, сообщил в своем Telegram-канале 27 декабря 2022 года депутат Народного собрания Дагестана Марат Алияров.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 320 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Житель Ростовской области убит на Украине", "Уроженец Дагестана погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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