Раджаб Расулов. Скриншот фото из ТГ-канала информцентра Дахадаевского района от 06.01.23, https://t.me/urkarakh_ru/9407.

06 января 2023, 17:10

Погибший на Украине сельчанин похоронен в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Раджаб Расулов похоронен в родном селе, сообщил сегодня информцентр Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 319 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Османов стал 318-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 25-летний Раджаб Расулов из села  Цизгари Дахадаевского района. Похоронили Раджаба в родном селе сегодня, сообщил сегодня информцентр Дахадаевского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 319 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Двое убитых на Украине военных похоронены в Астраханской области", "Военнослужащий из Волгоградской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине жителя Палласовки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 января 2023, 17:55

06 января 2023, 16:26

06 января 2023, 15:39

  • Житель Ростовской области убит на Украине

    Алексей Ганусов погиб на Украине, сообщила администрация Усть-Донецкого района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 116 уроженцев Ростовской области.

06 января 2023, 14:54

06 января 2023, 14:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи