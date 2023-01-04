Недовольство ветеранов награждением Анкваба заинтересовало силовиков

04 января 2023, 20:00

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Силовики в Абхазии начали проверку после заявления организации ветеранов "Аруаа", которые сочли незаслуженным награждение премьер-министра Александра Анкваба государственной наградой.

Как писал "Кавказский узел", Александр Анкваб - политик и общественный деятель, на досрочных выборах в августе 2011 года стал президентом Абхазии, но в июне 2014 года на волне обострившегося политического кризиса подал в отставку. На выборах в 2017 году Александр Анкваб стал депутатом нового парламента Абхазии, а в ходе предвыборной кампании Аслана Бжании возглавлял его штаб. В апреле 2020 года Анкваб был назначен премьер-министром Абхазии.

Отдел дознания МВД по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению общественной организации ветеранов «Аруаа», которая 27 декабря 2022 года возмутилась решением президента Аслана Бжании наградить Александра Анкваба орденом "Чести и славы", сообщает сегодня "Нужная газета".

Прокуратура потребовала проверить подлинность заявления «Аруаа», не исключив, что в нем содержится клевета, пишет издание. "Для этой цели 4 января в следственный отдел МВД были приглашены представители «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая. Гулия и Надарая подтвердили подлинность заявления, которое стало поводом для проведения следствия", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

26 декабря 2022 года Аслан Бжания наградил Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» ("Честь и слава") I степени "за весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности и активную общественно-политическую деятельность", но этот указ вызвал возмущение у членов «Аруаа».

Они сочли награждение незаслуженным и распространили заявление, в котором "голословно" подвергли сомнению авторитет Анкваба и его вклад в развитие Абхазии, сообщило 29 декабря государственное ИА "Апсныпресс".

В свою очередь члены партии «Айтаира» 29 декабря выступили с ответным заявлением, в котором заступились за премьер-министра, а заявление "Аруаа" назвали "переполненным ненавистью и злобой к Александру Анквабу", пишет агентство.

МВД Абхазии, по состоянию на 19.50 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о начале расследования по заявлению "Аруаа".

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