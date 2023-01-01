Пользователи соцсетей поспорили о целесообразности празднования Нового года в Дагестане

01 января 2023, 11:04

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Молодежь станцевала на площади в Дербенте лезгинку в канун Нового года. Празднование Нового года не соответствует традициям и обычаям народов Дагестана, заявила часть комментаторов в соцсетях, после просмотра ролика с танцем. Другая часть отметила, что праздник является светским и потому не противоречит традициям.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря стало известно, что власти Махачкалы отказались от фейерверков на Новый год. В городе будет установлено несколько ёлок, а также запланирован ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации, сообщил исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов.

В Instagram-паблике* golos.dagestana сегодня был опубликован ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков парней, которые стоят кругом на площади. Из салона машины звучит лезгинка. В центре круга два молодых человека танцуют лезгинку, через некоторое время к ним присоединяется третий. Другая часть молодых людей хлопает, поддерживая танцоров.

"Так встречают Новый год в Дагестане", – сказано в описании видеоролика.

На 11.00 мск эта запись в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около 1 млн пользователей, набрала 1454 отметок "нравится" и 324 комментария. Часть их авторов сочла празднование Нового года в Дагестане неуместным.

"Смотрю на это видео и печально и стыдно. До чего некоторые дошли, языческие праздники справляют. У вас, что нет своих праздников, культуры?" – задался вопросом mamedov19111.

"Когда одни гибнут во время спецоперации, другие танцуют", – указал пользователь dunya_20_12.

"Я, конечно, не поддерживаю это, но мне не нравятся осуждающие комментарии. Эти двое вам плохого хотя бы ничего не делают, и никто не заставлял эту толпу стоять вокруг и хлопать им", – написал пользователь ali_sa100322.

Другая часть пользователей сочла празднование Нового года в республике нормальным. "Светский праздник празднуют мусульмане", – отметил bagomedovv500xx.

"Да оставьте вы нашу молодежь в покое, и так в трудное и опасное время живем. Пусть хоть веселятся", – заявил пользователь moda_mix05.

"Хватит обсуждать Дагестан и так нелегко, почему нельзя молодёжи веселиться, пусть радуются. Пусть хоть немного веселее будет. Всем здоровья всех благ пусть будет мир над головой и пусть всё закончится, и вернутся наши ребята домой", – подчеркнул пользователь khapsatramazanova.

Ролик с танцем лезгинки на Новый год в одном из городов Дагестана был также сегодня опубликован в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана". В описании видео сказано, что действие происходит на площади в Дербенте. К записи прикреплен второй ролик, на его кадрах показано, что во время танца к молодым людям подъехала полиция. С одним из парней ведет беседу силовик, на заднем плане слышны возмущенные возгласы, затем мелодия лезгинки, которая доносилась из салона одной из стоящих рядом машин, была выключена.

На 11.00 мск эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 154 тысяч пользователей, набрала 61 отметку с реакцией пользователей и 233 комментария.

"Потомки горцев", – отметил Мухаммад Ахмедханов.

"Вот и потом удивляются, почему у нас девушки испортились", – заявил Мурад Мурадов.

"Не пойму, чего они все там собрались? По какому поводу танцуют? Вы чего ребята? У каждого из них хоть кто есть среди друзей или родных на СВО? Вы что так пляшете? Не стыдно всему Дагестану за празднование Нового года?" – задался вопросами Абдул Алиев.

Другая часть пользователей сочла празднование Нового года нормальным. "Парням радоваться нельзя что-ли?" – спросил Бедретдин Насиров.

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря жители Махачкалы пожаловались на высокую стоимость билетов на аттракционы, которые установлены центральной площади около новогодней елки. Они призвали администрацию сделать аттракционы бесплатными.

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