Махачкалинцы призвали сделать бесплатными новогодние аттракционы

27 декабря 2022, 08:23

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Около новогодней ёлки на центральной площади Махачкалы коммерсанты установили аттракционы, стоимость билетов на которые не по карману рядовым жителям, заявили махачкалинцы в Telegram. Они призвали администрацию сделать аттракционы бесплатными.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря стало известно, что власти Махачкалы отказались от фейерверков на Новый год. В городе будет установлено несколько ёлок, а также запланирован ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации, сообщил исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов.

Пресс-служба мэрии Махачкалы минувшей ночью опубликовала в своем Telegram-канале фотографии и видео, на которых показана центральная площадь города. На площади видна ёлка, новогодние инсталляции, а также аттракционы, в частности – карусель. На 07.25 мск 27 декабря эта запись в Telegram-канале мэрии Махачкалы, на который подписаны 7975 пользователей, набрала 1,1 тысячи просмотров и 13 комментариев.

"В субботу были на площади и кругом несколько аттракционов на столь небольшом пространстве, продавцы шаров и что-то ещё, даже не запомнилось. Пришлось уйти, так как ребёнок хотел и то, и другое. Одергиваешь от весьма недешевых аттракционов. Однозначно решили, что более на площадь не вернёмся, к сожалению. Ведь в городе сходить больше некуда", – написала Ася.

"Снизьте цены на качели, простому народу дайте покатать детей! Этот праздник не только для богатых", – заявил пользователь с ником Фариде.

"Обязательно должна быть коммерция?" – спросил пользователь с ником Doni.

"С детьми туда без денег как идти? Можно было не ставить эти качели по 300 рублей с ребенка", – заявил пользователь с ником Фамилия имя отчество.

"А установленные аттракционы отвечают технике безопасности? Прямо над головой крутятся", – написал пользователь с ником Аа.

Напомним, ранее власти ряда регионов юга России решили отказаться от новогодних торжеств, чтобы сэкономить на фоне проведения спецоперации на Украине. 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что главы городов и районов не должны потратить ни копейки на закупку новогодних украшений. 3 октября ставропольцы предложили властям отменить новогодние празднования. 2 ноября власти Кубани отменили новогодние концерты и фестивали. 7 декабря власти Грозного отменили праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади. 10 декабря Северная Осетия отменила массовые гулянья в новогодние праздники.

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