Житель Астрахани осужден за финансирование терроризма

28 декабря 2022, 18:45

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Астраханец Омар Газимагомедов приговорен судом к девяти годам лишения свободы за перевод 73 тысяч рублей на счет участника террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Астрахани Омару Газимагомедову, признав его виновным в содействии террористической деятельности, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия и суда, Газимагомедов в мае 2021 года сделал 13 денежных переводов на общую сумму 73 тысячи рублей на реквизиты, представленные участником запрещенной международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Газимагомедов признан виновным, он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 500 000 рублей, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Южного окружного военного суда.

Уголовное дело поступило в суд 1 ноября, состоялись девять заседаний суда, приговор был вынесен 27 декабря, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев Омара Газимагомедова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября Южный окружной военный суд назначил девять лет колонии астраханцу Мурад-заде Эльмару Яшар оглы, признав его виновным в финансировании международной террористической организации.

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