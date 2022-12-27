Дольщики в Краснодаре второй день пикетируют краевую администрацию

27 декабря 2022, 13:09

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На территории, где уже 20 лет возводится жилой комплекс "Кларисса", появился частный дом, а очередное заседание наблюдательного совета, на котором должны были быть озвучены сроки завершения строительства, перенесено, заявили дольщики, которые второй день проводят пикеты около здания краевой администрации в Краснодаре.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря собственники квартир в ЖК "Кларисса" в Краснодаре пожаловались, что не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Жилой комплекс (ЖК) "Кларисса", расположенный в Краснодаре по улице Кубанская Набережная, возводится с 2002 года, его готовность оценивается в 95%, однако до сих пор его не сдали в эксплуатацию. Чиновники ранее связали проблему с завершением строительства дома с банкротством застройщика, передал 11 марта 2020 года KrasnodarMedia.su.

Второй день подряд дольщики краснодарского ЖК "Кларисса" проводят пикеты под окнами краевой администрации на улице Красной в Краснодаре. Участники акции протеста держат в руках плакаты, на одном из них написано "Квартиры нужны живым", передала сегодня "Живая Кубань".

Один из дольщиков обратил внимание, что на сайте Дом.рф исчезло размещенное ранее сообщение о том, что до конца года будет проведено заседание наблюдательного совета. Вместо этого просто значится, что вопрос по дому находится в работе. Сотрудник горячей линии пояснил, что даты будут объявлены позже. Дольщики сделали вывод, что до конца текущего года они уже не получат разъяснения о том, в какие сроки планируется достроить дом.

На территории, ранее выделенной под застройку и других корпусов ЖК "Кларисса", построен частный дом. Дольщики попросили разобраться, как могло здание появиться на земле, которая находится в собственности у застройщика.

Дольщики добиваются получения квартир уже около 20 лет. "Здание четвертой блок-секции на улице Кубанская набережная, 56 – готово. Из трудоемких и затратных работ осталось присоединение к коммуникациям. По распоряжению президента, мы имеем право на государственную поддержку. Дольщики этого долгостроя постарели на 20 лет, а дети выросли, и требуется их расселение в отдельное жилье. Ждем своих квартир", – сказал один из участников акции протеста.

Напомним, ранее дольщики ЖК "Кларисса" пытались самостоятельно найти инвестора, который достроил бы комплекс. По плану жилой комплекс должен был состоять из семи секций. Застройщик, ООО "Кларисса", до 2013 года сдал в эксплуатацию секции № 1-3, секция №14 заселена, но так и не введена в эксплуатацию. Секция №4 находится в состоянии 95% готовности – осталось установить лифты, подключить горячее водоснабжение, закончить штукатурные работы, завершить отделку подземной парковки. Секция №5 находится на начальном этапе строительства, к возведению шестой секции застройщик не приступал, а на месте, где ее планировалось строить, находится частный дом, сообщило в мае ИА KrasnodarMedia.

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском крае неоднократно проходили акции протеса обманутых дольщиков. В частности, людям, вложившим средства в возведение ЖК "Жемчужина" по улице Шаляпина, 30/1 в Краснодаре (плановый срок сдачи – конец 2016 – начало 2017 года), удалось добиться возобновления строительства.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.