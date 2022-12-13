Власти отреагировали на скандал с испорченным маслом в махачкалинской школе

13 декабря 2022, 00:40

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Заведующая столовой в махачкалинской школе, где было обнаружено испорченное сливочное масло, снята с должности, сообщили в управлении образования. Родители школьников, опрошенные "Кавказским узлом", до инцидента не имели претензий к качеству питания детей.

Как писал "Кавказский узел", в одной из школ Махачкалы было обнаружено сливочное масло с плесенью, которое предположительно было включено в меню школьной столовой, сообщили авторы видео, опубликованного в соцсети. Комментаторы потребовали провести проверку в учебном заведении и наказать виновных.

Проверки привели к увольнению заведующей столовой

Испорченное масло поступило в школу №40 Махачкалы, данный факт был выявлен сотрудниками Народного фронта Дагестана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации.

По его словам, руководство школы заявило, что эта партия масла не использовалась для приготовления пищи. Сведения об обнаружении испорченных продуктов были направлены в прокуратуру Дагестана, добавил представитель Народного фронта.

Прокуратура проводит проверку информации об обнаружении продуктов ненадлежащего качества в пищеблоке одной из школ Махачкалы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об организации питания обучающихся. По результатам поверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - проинформировали в прокуратуре.

Заместитель начальника управления образования Мухаммад Бармо провел проверку в школе №40, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в управлении образования Махачкалы. "По заявлению директора школы, из-за перебоя с электричеством, холодильник, в котором хранилась коробка со сливочным маслом, пришел в непригодность. Холодильник уже исправлен, продукты хранятся при соответствующей температуре", - сообщил представитель управления.

По его словам, по результатам проверки был составлен акт о списании сливочного масла в связи с непригодностью, оно подлежит утилизации. И.о. завпроизводством школы снята с занимаемой должности в связи с ненадлежащим отношением к своим обязанностям, добавил представитель ведомства.

В отношении руководителя школы "приняты меры дисциплинарного взыскания", указано в сообщении в Telegram-канале управления от 12 декабря.

В МКУ "Махачкалапродукт", откуда в школу поступило сливочное масло, заявили что заявки поставщикам формируются на основании запросов образовательных учреждений.

На основании поданных заявок школы №40, последняя поставка сливочного масла в данную школу в количестве 40 кг была осуществлена 24 октября. "При приеме продукта от поставщика специалистами отдела контроля качества открывается каждый ящик сливочного масла с фото- видеосъемками, в том числе сканированием QR-кода по "Честному знаку". Возникает вопрос: при невостребованности использования данного сливочного масла в рационе питания для детей на столь длительный срок, с какой целью была подана заявка на поставку в следующих неделях с 07.11.2022 по 05.12.2022 в количестве 160 кг", - говорится в публикации в Telegram-канале "Махачкалапродукт" от 8 декабря..

На сайте и в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Дагестана по состоянию на 23.00 мск 12 декабря нет комментариев в связи с обнаружением в школе некачественного сливочного масла.

Родители не имеют претензий к качеству питания

Родители учеников школы №40 рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что у них не было жалоб на питание школьников.

"У меня там учатся двое детей. Еда всегда очень вкусная, никогда не было жалоб. Рацион очень разнообразный – фрукты, овощи, каши, мясо, компоты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед.

Двое детей учатся в школе № 40 и у жительницы Махачкалы Зайнаб. "Ни разу не было жалоб на питание у меня и моих знакомых. Несколько раз я сама была в столовой, там чисто и аккуратно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, учащиеся начальных классов питаются в школе бесплатно. Ученики старших классов могут пообедать за небольшую плату. "Старшие обычно приходят в школу покушавшие, и не едят в столовой. По крайней мере, мой сын", - рассказала женщина.

За организацию питания детей отвечает школа

Ответственность за организацию питания в образовательном учреждении несет школа, независимо от того, кто осуществляет деятельность по приготовлению еды, сообщил юрист Абакар Алиев.

За поставку некачественных товаров ответственность лежит на поставщике, согласно статье 518 Гражданского кодекса РФ "Последствия поставки товаров ненадлежащего качества", уточнил юрист. В этом случае получатель некачественных продуктов должен предъявить поставщику соответствующие требования, а последний обязан заменить продукты надлежащего качества. Кроме того, отметил юрист, на поставщика может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля стало известно, что силовики провели обыск в Минобрнауки Дагестана в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 миллиона рублей. По делу были заподозрены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ.

Напомним, 26 апреля власти Махачкалы сообщили, что в правоохранительные органы направлены материалы о нарушениях, найденных в школах после жалоб родителей на некачественную организацию питания учеников младших классов. В связи с нарушениями "были приняты кадровые решения в отношении руководства Управления образования и МКУ "Махачкалапродукт", рассказали в мэрии.

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