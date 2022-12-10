Состояние Талеха Багирзаде ухудшилось за время голодовки в колонии

10 декабря 2022, 17:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Богослов Талех Багирзаде, 15-е сутки продолжающий голодовку в азербайджанской колонии, пожаловался на ухудшение самочувствия, но не намерен прекращать свою акцию, сообщила его супруга. За 15 дней власти Азербайджана не отреагировали на голодовку Багирзаде, констатировал его соратник.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорбления от одного из руководителей колонии. Пенитенциарная служба не реагирует на требования Багирзаде, а длительная голодовка угрожает его здоровью, уверены жена и соратники заключенного. Адвокат Фахраддин Мехтиев, 3 декабря посетивший Багирзаде в колонии, сообщил, что богослов требует перевода в другую колонию.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышли на свободу по помилованию.

Талех Багирзаде уже 15-е сутки продолжает голодовку в колонии, сообщила его супруга, имевшая сегодня телефонный разговор с мужем. Багирзаде сообщил ей, что, несмотря на ухудшение самочувствия, он намерен продолжать голодовку с целью обратить внимание на подавление прав заключенных в тюрьмах Азербайджана.

«Талех сегодня позвонил домой. Он сказал, что продолжает голодовку. У Талеха поднимается температура тела, озноб. В последние дни у него усилились головные боли, участились головокружения, его тошнит. Но Талех сказал, что намерен продолжать голодовку столько, сколько продержится. Талех подчеркнул, что проводит голодовку не ради себя лично. Сам он уверен, что его поместят в гобустанскую тюрьму, где режим и условия содержания тяжелые, где заключенных содержат в маленьких камерах, из которых в сутки раз на час выпускают в узкий дворик. Талех особо отметил, что его голодовка преследует цель обратить внимание на бесправие заключенных, на оскорбление их, плохое обращение, физическое давление», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга теолога Лейла Исмаилзаде.

От медицинского наблюдения Багирзаде, со слов жены, отказался, поэтому медпомощь во время голодовки ему по-прежнему не отказывается.

Пресс-секретарь движения "Мусульманское единство" Абульфаз Буньядов подтвердил, что Багирзаде продолжает голодовку. «Сегодня он звонил домой. Я также подключился к разговору. Талех просил передать признательность за поддержку, выражаемую ему мусульманскими организациями из разных стран, а также местными верующими и активистами. Талех вновь подчеркнул, что проводит голодовку с целью обратить внимание на плохое обращение с заключенными в колониях. К сожалению, несмотря на 15 суток голодовки, госорганы Азербайджана не реагируют на эту акцию. Багирзаде сказал, что намерен продолжать голодовку столько, сколько сможет», - сказал Буньядов корреспонденту «Кавказского узла».

Комментариями представителей пенитенциарной службы относительно голодовки Талеха Багирзаде "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.