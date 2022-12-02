Армения и Венгрия договорились восстановить дипотношения

02 декабря 2022, 06:59

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Главы МИД Армении и Венгрии договорились возобновить дипломатические отношения двух стран, прерванные более 10 лет назад в связи с экстрадицией из Венгрии в Азербайджан убийцы армянского офицера Маргаряна.

Как писал "Кавказский узел", Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией 31 августа 2012 года в ответ на решение об экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного за убийство армянского офицера в Будапеште в 2004 году.

Офицер Гурген Маргарян, проходивший учебный курс НАТО в Венгрии, был зарублен во сне азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым 19 февраля 2004 года. В 2006 году городской суд Будапешта осудил Рамиля Сафарова на пожизненное заключение без права на помилование, а 31 августа 2012 года он был экстрадирован в Азербайджан, где был освобожден. В мае 2020 года Европейский суд признал незаконным освобождение Сафарова в Азербайджане.

Министры иностранных дел Армении и Венгрии Арарат Мирзоян и Петер Сийярто встретились 1 декабря в польском городе Лодзь, где проходило министерское заседание ОБСЕ. По итогам этой встречи они договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба МИД Армении.

Стороны "выразили намерение открыть новую страницу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права", говорится в публикации на сайте ведомства.

Дипломатические и административные действия по восстановлению связей начнутся уже в ближайшие дни, для этого правительства обеих стран назначат послов-нерезидентов, отметили в министерстве иностранных дел Армении.

Стороны отметили глубокие историко-культурные связи и общее христианское наследие, существующие между армянским и венгерским народами, и подчеркнули важность улучшения отношений между Арменией и Венгрией. Собеседники также подчеркнули роль армянской общины Венгрии, официально признанной национальным меньшинством, которая является одним из мостов, связывающих две страны.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что договорился с армянским коллегой о восстановлении связей между странами, отметив важную роль армянской диаспоры Венгрии в этом процессе. "Это правильный подход, когда речь идет о двух христианских странах. Следующий шаг - взаимное назначение послов", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

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