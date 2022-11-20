Разрушение мемориала "Малая Земля" привело к уголовному делу против чиновников

20 ноября 2022, 12:24

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Из-за ветхого состояния уникального мемориала "Новая Земля" в Новороссийские на сотрудников Минкульта Кубани заведено уголовное дело о халатности, сообщил Следком. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников за состояние памятника, а реставраторы указали на сложность его реконструкции.

Следователи завели уголовное дело в отношении сотрудников министерства культуры Краснодарского края, им вменяется бездействие на фоне ветхого состояния мемориала "Малая Земля" в Новороссийске.

По версии следствия, гранитные плиты мемориала под воздействием ветра, морской воды и перепада температур стали отпадать, а сроки начала реставрации затягиваются, что негативно отразилось на состоянии монумента, сообщили 19 ноября "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Ансамбль-мемориал "Малая земля" в Новороссийске является частью комплекса мемориала "Героям Великой Отечественной и гражданской войн 1941-1945 года". Это уникальный памятник, который не имеет аналогов в мире. Монумент открыли 16 сентября 1982 года. Он посвящен отряду морской пехоты, который провел десантную операцию в ночь на 14 февраля 1943 года под командованием майора Куникова, сообщается на сайте администрации Новороссийска.

Реставраторы указали на стремительное ухудшение состояния мемориала

Только косметический ремонт мемориала "Малая Земля" оценивается примерно в 60 млн рублей. А для того, чтобы оценить состояние фундамента мемориала, который находится в воде, нужно осушить участок моря, привел 28 сентября 2021 года "Коммерсант" слова бывшего руководителя управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романа Семихатского.

Мнение о том, что основание мемориала нужно исследовать, чтобы оценить его состояние, также высказал художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин. Он отметил, что внешний вид памятника стремительно ухудшается.

"Морская вода попадает на облицовку, и во время мороза швы начинают лопаться. Страдают от коррозии и металлические элементы конструкции. Мемориал строили, используя металл и цемент, конечно, эти материалы серьезно страдают, подвергаясь воздействию столь агрессивной морской среды", – пояснил Кузин.

Он добавил, что сейчас при реставрации используются долговечные материалы, способные защитить швы между плитами от попадания влаги.

Бездействие чиновников возмутило пользователей соцсети

На 12.10 мск 20 ноября на сайте Минкультуры Кубани нет комментариев относительно заведение уголовного дела из-за ветхого состояния мемориала "Малая Земля".

Запись о том, что на сотрудников Минкульта Кубани заведено уголовное дело из-за ветхого состояния мемориала "Малая Земля" была опубликована 19 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе " Новороссийск LIFE", на которую подписаны 30,8 тысячи пользователей. На 12.10 мск 20 ноября эта запись набрала 52 отметки с реакцией пользователей и пять комментариев.

"Стыд и позор таким чиновникам, которые превращают наш "Город-Герой" в хаос, и не чтят память наших ветеранов", – написал Макар Никитин.

"И сносить не нужно. Такие кураторы развалят монумент быстрее трактора", – заявил Сергей Такойтов.

"За то поставили охрану и забор, чтобы люди летом не купались", – отметил Виктор Мазуренко.

"Собираются набережную делать. Вот куда нужно эти деньги вложить. Память нужно сохранить", – подчеркнула Инна Кушнир.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что 25 мая житель Воронежа был арестован на два месяца по по уголовному делу о повреждении мемориального комплекса "Малая Земля".

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