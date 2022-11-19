Два блогера осуждены за кражу дорожных знаков в Тимашевске

19 ноября 2022, 04:19

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Блогеры Станислав Андреев и Алексей Шамардин признаны виновными в краже двух дорожных знаков, которую они снимали на видео. Оба приговорены к 2,5 годам колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", блогерам Станиславу Андрееву и Алексею Шамардину предъявлено обвинение в краже дорожных знаков. По словам адвоката Константина Фаста, они не откручивали дорожные знаки, а приехали к торговому центру в Тимашевске по жалобе его владельца, который утверждал, что на стоянке установлено слишком много знаков «Парковка для инвалидов». "Сотрудники администрации проверили по дислокации дорожных знаков, правильно ли они расположены. Это все записано на видео и опубликовано в блоге. Вернулись из администрации и сказали, что две таблички установлены незаконно, администрация их не ставила. И собрались сами же их скручивать. А два видеоблогера, которые там присутствовали, просто это снимали", - рассказал он в ноябре 2021 года.

Блогеры Станислав Андреев и Алексей Шамардин признаны виновными в краже. Тимашевский районный суд Краснодарского края установил, что они открутили дорожный знак "Инвалиды" возле административного здания в Тимашевске. После этого они, по данным суда, открутили аналогичный знак возле торгового центра, пишет 18 ноября "Кубань 24".

Блогеры вину не признали. Суд приговорил их к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Андреев также должен выплатить в пользу государства 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, информирует "Коммерсант".

В ноябре 2021 года адвокат Станислава Андреева заявила, что у него отказали ноги, но его не обследуют и не лечат.

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