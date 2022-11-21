Версия кровной мести в деле об убийстве Марзаганова поставлена под сомнение

21 ноября 2022, 07:19

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Появившаяся в сети версия о то, что умерший после нападения в Ингушетии активист движения "Антилирика" Магомед Марзаганов мог стать жертвой мести, вряд ли состоятельна, поскольку он сам не мог ее спровоцировать, ни его роду кровную месть не объявляли, уверены знакомые Магомеда. При этом правоохранительные органы отказываются комментировать расследование дела о нападении на активиста из Экажево.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 17 октября активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного покушения на него, в результате которого он получил ранение в голову. По подозрению в нападении 25 октября были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев, рассказали источники. 30 октября стало известно, что Магомед Марзаганов умер в реанимационном отделении больницы в Назрани

МВД расследованием дела не занимается, поэтому никаких комментариев по этому поводу дать не может, заявил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы министерства МВД РФ по Республике Ингушетия Арсамак Аушев.

Пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия Саварбек Дахкильгов отказался комментировать вопросы о уголовном деле о нападении на Марзаганова и задержании двух местных жителей в связи с этим нападением.

Сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности сказал корреспонденту «Кавказского узла», что уголовное дело по статье 222 УК РФ передано в Управление ФСБ РФ по Ингушетии. «Поэтому пресс-служба следственного комитета отказывает вашему изданию в комментариях. И подтвердить, по какой статье сейчас эти парни проходят, никто не может, кроме следователя из УФСБ. По всей вероятности, в ходе следственного расследования статья будет изменена», - предположил собеседник «Кавказского узла».

Комментариями пресс-службы Управления ФСБ по республике в связи с расследованием дела о нападении на Магомеда Марзаганова «Кавказский узел» пока не располагает.

Отметим, что после покушения на Магомеда Марзаганова ряд telegram-каналов и некоторые пользователи в ингушском сегменте соцсетей выдвинули версию, что причиной нападения стала кровная месть.

"Эта история началась ещё в марте 2020 года когда убили представителя баталхаджинцев. Подозреваемыми стали члены тейпа Костоевых, к которому относятся и Марзагановы. Доказательств, что причастен Магомед, не было", написал, в частности, telegram-канал Mash Gor.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". Якуб Белхороев, приговоренный 17 ноября к девяти годам лишения свободы за присовнеие и растрату более 20 миллионов рублей, является одним из лидеров баталхаджинцев — членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в Ингушетии. Он был назначен мэром Магаса в 2011 году. В 2014 году он стал управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования. Параллельно с 2016 года Якуб Белхороев являлся депутатом Народного собрания от "Единой России" и членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. После ареста он был исключен из "Единой России".

Однако опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" близкие Магомеда отвергают это предположение. По их мнению, ни сам Магомед не мог спровоцировать кровной мести, ни всему его роду никто кровную месть не объявлял.

"Магомед никогда никого не убивал, если бы он был кровником, то избегал бы общественных мест, остерегался бы ездить в одиночку по домашним делам по республике и за ее пределами, не стал бы заниматься волонтерскими делами, которые предполагают постоянное общение с совершенно разными людьми. Это не кровная месть, это убийство", - заявил его старший брат Батыр корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель движения «Антилирика» Иса Мальсагов солидарен с братом Магомеда Марзаганова. «Он был невиновен, честен перед своей совестью и перед людьми, а потому жил спокойно, без оглядки», - сказал Иса Мальсагов корреспонденту "Кавказского узла".

Поводом для кровной мести чаще всего становится убийство, отметил правозащитник Магомед Муцольгов. «Но сама по себе насильственная смерть – не причина сразу браться за оружие: решение об объявлении кровного врага традиционно должны принимать после тщательного разбирательства на собрании старейшин тейпа. Насколько известно, никто Марзагановым не объявлял о том, что они кровники», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Убийство человека - тягчайший грех, приравнивающийся к убийству всего человечества, напомнил руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

При этом (даже если говорить не об исламе, а об обычаях и адатах ) никакие акты мести не могут быть совершены без соблюдения определенных процедур, неформальных правил. «Если кого-либо убили без вины, то родственники имеют право отомстить убийце, если имеют твёрдые доказательства его виновности, объявив ему кровную месть. Именно так это делается», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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