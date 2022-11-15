Власти Кабардино-Балкарии отреагировали на жалобы на плохую организацию лечения детей

15 ноября 2022, 12:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители в Кабардино-Балкарии жалуются, что их детям с ревматоидным артритом приходится ради одного укола еженедельно посещать больницу и собирать массу справок, хотя лекарство можно вводить амбулаторно, сообщил "Монитор пациента". Минздрав республики пояснил, что препараты могут вызвать побочный эффект и поэтому нужно наблюдение врача, а прокуратура отчиталась, что начала проверку о ненадлежащем оказании медпомощи детям.

Жалобы родителей о том, что их детям ненадлежащим образом представляют медпомощь, была опубликована 13 ноября в Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ". В публикации сказано, что жители сел с детьми, у которых юношеский ревматоидный артрит, каждую неделю едут в Нальчик на госпитализацию. Лекарство для детей можно вводить амбулаторно, то есть дома. И что ранее родителей даже научили этому врачи.

Но из-за того, что лекарства не выдают, детям каждую неделю приходится ложиться в стационар ради одного укола. Также для этого нужно отпроситься со школы, получить направление на анализы, дополнительные исследования. Получить направление от врача, каждый раз сдавать мазок на ковид. Все это родители делают за свой счёт. Также им приходится стоять в очередях в каждый кабинет, передал Telegram-канал.

В записи сказано, что детям с ревматоидным артритом нельзя контактировать с больными. У них слабый иммунитет. Родители жалуются, что в больнице дети ожидают своей очереди, сидя на кушетке перед лифтом, а рядом стоят другие люди. И что им в таких условиях вводят лекарство. Они заявили, что разослали жалобы по инстанциям.

Минздрав Кабардино-Балкарии объяснил необходимость введения препаратов "Энбрел", "Хумира" детям в присутствии врача тем, что могут быть побочные эффекты. "Перед кабинетом расположена зона комфортного ожидания. В отделении работает медработник, который вводит препарат пациентам и следит за их состоянием. Временные трудности с приемом пациентов и местами в кардиоревматологическом отделении связаны с проведением капремонта и будут решены в ближайшее время после его окончания", – отметило министерство сегодня в своем Telegram-канале.

Эта запись в Telegram-канале Минздрава Кабардино-Балкарии, на который подписаны 4666 пользователей, на 12.00 мск набрала 5,5 тысячи просмотров и 40 комментариев.

"Один процедурный кабинет делим с нефрологическим отделением, один этаж на два отделения, и зоны комфортного ожидания никогда не было", – написал пользователь с ником Аа.

"Мы едем из районов, чтобы сделать укол, проходим тысячу кругов ада. Никто никого не наблюдает. И нет у нас никого отдельного кабинета. Даже в коридоре не разрешают ждать. Каждый проходит и косо смотрит на нас. Пять лет нам выдавали лекарство на руки, и мы кололи дома, и всё было прекрасно. Как начали ездить, что мы только не подхватили за этот период. А наших деток нужно наоборот беречь от всяких контактов с инфекциями", – подчеркнула asutahapaeva.

"В связи с проведением реконструкции центра, к сожалению, возникают некоторые неудобства, вызванные нехваткой отдельных помещений. Сегодня в кардиоревматологическом отделении, на втором этаже были созданы необходимые условия для данной процедуры. А именно: кабинет приема и отдельная палата для наблюдения за пациентами. Инъекции получают в процедурном кабинете. Для этих целей выделена отдельная медицинская сестра", – написал Тимур Пшигошев.

Начата проверка по факту ненадлежащего предоставления медицинской помощи детям, страдающим ревматоидным артритом, после того, как в Telegram-каналах распространились жалобы родителей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части надлежащего обеспечения детей жизненно необходимыми лекарственными препаратами и оказания медицинской помощи", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 14 ноября на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 26 августа стало известно, что сотрудники "Дома ребенка" в Кабардино-Балкарии сняли девочку с ДЦП с учета в выездной бригаде паллиативной помощи. Правозащитники сочли это местью родителям, которые добились для ребёнка бесплатных медицинских изделий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.