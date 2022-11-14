14 ноября 2022, 12:23

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и в Ходжавендском направлении, в том числе с территорий, где размещены российские миротворцы, заявило Минобороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 12 ноября Минобороны Армении дважды заявляло об обстрелах с азербайджанской стороны. Азербайджан отверг обвинения.

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. Кроме того, 14 ноября в 04:00 по местному времени (03:00 мск) армянские военные вели обстрелы в Ходжавендском направлении с территории, где временно размещены российские миротворцы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Армянская сторона отвергла эту информацию. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вечером 13 ноября подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

Напомним, 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора и "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения". Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Баку заявил об обстрелах азербайджанских позиций на границе", "Азербайджан передал Армении пятерых пленных", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 ноября 2022, 13:27

14 ноября 2022, 12:48

14 ноября 2022, 11:43

14 ноября 2022, 11:35

  • Пять граждан Азербайджана обвинены в шпионаже в пользу Ирана

    Пятеро граждан Азербайджана передавали Ирану сведения о военных и стратегических объектах, а также происходящих в стране общественно-политических процессах, все они арестованы по обвинению в госизмене, сообщили в азербайджанской службе госбезопасности.

14 ноября 2022, 10:49

  • Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным из Херсонской области на Кубань

    Эвакуированные в Краснодарский край жители Каховки имеют право на бесплатное получение там жилья, сообщили власти. Чиновники в Туапсе отчитались о вручении российских паспортов 42 жителям Херсонской области, а пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным. Подобной поддержки были лишены и коренные жители, и те, кто эвакуировался ранее, отметили комментаторы.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи