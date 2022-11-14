Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

14 ноября 2022, 12:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и в Ходжавендском направлении, в том числе с территорий, где размещены российские миротворцы, заявило Минобороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 12 ноября Минобороны Армении дважды заявляло об обстрелах с азербайджанской стороны. Азербайджан отверг обвинения.

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. Кроме того, 14 ноября в 04:00 по местному времени (03:00 мск) армянские военные вели обстрелы в Ходжавендском направлении с территории, где временно размещены российские миротворцы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Армянская сторона отвергла эту информацию. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вечером 13 ноября подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

Напомним, 31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора и "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения". Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.