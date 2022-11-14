Игорь Нехаенко оставлен под арестом

14 ноября 2022, 04:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд не впечатлился доводами защиты бывшего сотрудника милиции в Краснодарском крае Игоря Нехаенко, обвиняемого в связях с группировкой Сергея Зиринова, и оставил его под стражей до 23 января 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", бывший сотрудник милиции в Краснодарском крае Игорь Нехаенко, обвиненный в бандитизме, убийстве и незаконном обороте оружия, был задержан после девяти лет международного розыска. 4 апреля Следком России сообщил, что Нехаенко помещен под стражу.

11 октября 2016 года суд приговорил бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, другие обвиняемые по делу получили по 15 и 16 лет тюрьмы. Зиринов и его возможные сообщники были обвинены в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Сами подсудимые заявили о невиновности и просили суд их оправдать. 5 октября 2017 года Верховный суд России сократил срок заключения для Зиринова на два месяца. Дело бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, который является предполагаемым участником преступной группировки Зиринова, было выделено в отдельное производство. Он находился в розыске с 2013 года, говорится в биографии Сергея Зиринова.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Игоря Нехаенко до января 2023 года, пишет сегодня, 14 ноября "Коммерсант".

Защита Нехаенко просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. Адвокат Анастасия Саморукова заявила, что активная часть расследования дела завершена, следовательно, Нехаенко не может угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. Она также заявила, что ее подзащитный невиновен.

В свою очередь следователь Следственного комитета России напомнил суду, что Нехаенко длительное время скрывался и не имел легальных источников дохода. Кроме того, отметил следователь, обвиняемый ранее работал в правоохранительных органах и, имея понимание о методах их работы, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Также следователь сообщил, что обвиняемого и его защитника планируется ознакомить с материалами экспертиз и материалами дела, объем которого превышает 100 томов.

Суд согласился с доводами следователя, отметив, что окончание расследования дела не свидетельствует о том, что Нехаенко "не будет препятствовать расследованию".

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