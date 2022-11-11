Цены на газ в Грозном и Хасавюрте. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=P-vbu9nwRT4

11 ноября 2022, 18:52

Разница цен на газ в Грозном и Хасавюрте изменилась в пользу Чечни

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Цена автомобильного газа в Чечне снизилась до 16 рублей за литр. В соседнем Дагестане, где ранее пропан был дешевле, чем в Чечне, она сегодня достигает 17 рублей за литр, следует из данных сервиса "Яндекс.Заправки".

Как писал "Кавказский узел", цены на газ на заправках в Чечне на 4-5 рублей за литр выше, чем в Дагестане, в связи с неразвитостью инфраструктуры и особенностями поставок газа в эту республику, прокомментировали экономисты жалобу водителя из Чечни.

Водитель из Чечни пожаловался на высокие цены на сжиженный газ. Он снял видео на газовой заправке, в котором сообщил, что 12 апреля цена на газ в Хасавюрте была 16,5 рубля, в а Грозном - 21 рубль. На видео виден терминал заправочной станции, на котором считается стоимость заправленного газа. При цене 16,5 рубля за литр 25,3 литра обошлись в 417 рублей, следует из видеоролика. При этом расстояние от Хасавюрта до границы с Чечней, по данным сервиса "Яндекс.Карты", составляет всего 15 километров, говорится в видеоролике "Кавказского узла".

О снижении цен на газ в Чечне сообщил комментатор "Кавказского узла". "Единственное что в Чечне подешевело за последние недели, так это газ на автозаправках. С недавних 20 рублей за литр, он опустился до 16-ти рублей. А вот цены на бензин не поменялись, почему-то", - написал пользователь foster. При этом он добавил, что продолжается рост цен на продукты, в частности, наиболее существенно выросли в цене бананы, апельсины и яйца.

Цены на АЗС "Гарант в Грозном". Стоп-кадр данных с сервиса "Яндекс.Заправки от 11.11.22.Как следует из данных на сервисе "Яндекс. Заправки, по данным на 11 ноября цена пропана в двух сетях заправок, которые представлены на карте, составил 16 рублей. Такая цена на пропан установлена в сетях "Гарант АЗС" и Groztek в Грозном. Такие же цены на газ действуют и в районах Чечни, следует из информации сервиса. 

В соседнем Дагестане цена на газ такая же или немногим выше. Так на заправке Asko в Хасавюрте цена за литр пропана составляет 16,0 рублей, а на АЗС этой же сети в селе Бавтугай Хасавюртовского района - уже 17 рублей на заправке Fuel1 литр пропана также стоит 17 рублей. На заправках Astra и Еvropetrol в Махачкале и близ нее цена литра пропана - 16,40 рубля.

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Примечание:

"Республики Юга России оказались в хвосте рейтинга доступности автомобилей", "Экономисты связали доступность бензина с уровнем зарплат жителей Северного Кавказа", "Пользователи Instagram* призвали упорядочить работу магазинов в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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