Сочинцы после обрушения балкона потребовали внимания к состоянию дома

10 ноября 2022, 17:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заверения властей Сочи о безопасности многоквартирного дома, где рухнул балкон, не вызывают доверия, заявили пользователи Тelegram и обнародовали видео ветхих участков дома, с которых падают куски бетона.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 ноября 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли при обрушении балкона на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Донской в Сочи. Еще один пострадавший, 46-летний мужчина, умер в больнице. Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Жильцы дома № 13 по улице Донской не согласились с заявлением мэрии о том, что дом не находится в аварийном состоянии, они считают, что жить в нем опасно, однако обращения по этому поводу не дали результата.

Следователи считают, что двое мужчин и женщина находились в съемной квартире и вышли на балкон, после чего он обрушился. По данным администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.

Видеозапись о состоянии дома на улице Донской в Сочи было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Сочи №1". Как следует из записи, у части балконов видна арматура, у дома лежат небольшие отвалившиеся куски бетона.

Власти заверяют, что опасности для жителей и прохожих нет и что можно без опаски ходить у дома, подчеркнул автор записи. "Можно увидеть, что вот тут отвалилось, вот тут поотваливалось. Короче, куски отлетают", - указал он. "Как вот тут ходить? Вон балкон, арматура уже голая, там арматура голая", - сказал он.

"Кавказский узел" не может проверить, где именно и когда сделана данная видеозапись.

Запись набрала к 17.45 мск пять комментариев. "Все норм, пока весь дом не рассыплется, проблем нет", указал пользователь Si.bear. "Так люди в администрации сидят и им ничего не угрожает", - поддержал Sergey.

Другие пользователи предположили, что в обрушении балкона есть и вина жильцов. "Давно уже пишут, что перегружать балкона нельзя, они не рассчитаны на стяжку, на рамы тяжёлые, на мебель. Когда строили эти дома, то никто не думал даже, как потом будут они использоваться", - отметила 37161 Ерохина. "Разве на таких балконах можно делать постройки тяжелые?" - удивился пользователь У.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.