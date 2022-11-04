Прокуратура потребовала отменить решение об аресте Романа Таганова

04 ноября 2022, 13:20

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Майкопская прокуратура указала, что горсуд не имел полномочий переводить Романа Таганова из-под домашнего ареста под стражу во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, сообщил адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля Роман Таганов был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. Супруга активиста заявила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, указал адвокат Феликс Вертегель.

6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная Таганову мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда. Однако Таганов вышел на свободу лишь 13 октября, спустя неделю после вступления в силу решения Майкопского горсуда об условном сроке.

Прокуратура Майкопа внесла представление на решение горсуда об изменении меры пресечения Роману Таганову с домашнего ареста на заключении под стражу, сообщил Феликс Вертегель.

По его словам, прокуратура сочла, что горсуд не был уполномочен изменить меру пресечения, потому что дело Таганова находилось в апелляционной инстанции, которая и должна была рассматривать представление ФСИН об изменении меры пресечения.

Защита также выступает за отмену постановления суда, добавил адвокат. "Но нас не устраивает его отмена по формальному признаку", - приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии"*.

Прокуратура Адыгеи, по состоянию на 13.15 мск, не опубликовала на своем сайте и в Telegram-канале информацию о позиции городской прокуратуры относительно решения Майкопского горсуда.

Напомним, Таганов был помещен под домашний арест в марте. Он пояснил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми оказалась на грани выживания.

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