Оперштаб Кубани сообщил о снижении числа ожидающих переправы в Крым грузовиков

31 октября 2022, 03:18

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Количество большегрузов, которые стоят в очередь на паромы Керченской переправы, сократилось до 600 машин, рапортовал оперштаб Краснодарского края. Некоторые водители фур пожаловались на длительное ожидание.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября оперштаб Кубани сообщил, что очередь из грузовиков на паромы Керченской переправы сократилась до 720 машин, водители, в свою очередь, пожаловались на неравномерное движение очереди.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

Очередь из большегрузов, ожидающих переправы через Керченский пролив на паромах, сократилась по данным на 30 октября до 600. В основном они находятся на парковках в Темрюкском районе, а также в Славянском районе, говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Минтранс России сообщил, что с 9 октября и на утро 30 октября через пролив на паромах перевезены 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона. Всего совершено 356 рейсов семью паромами.

Некоторые водители большегрузов, тем не менее, в Telegram-канале "Паромная переправа Керчь. Крымский мост" пожаловались на длительное ожидание очереди.

"Быстро точно не получится. Здесь люди неделю стоят и дольше", - написал Михаил Трусаков.

"Мониторю каждый день, пока нормальные сроки", - отметил Олег.

"Стою здесь с 25 числа <...> Сегодня (30 октября) вроде как пошли только за 20 число", - отметил Igor Vasilevich.

"Сегодня звонили парню, он с 15го стоят 118 в очереди", - сообщил Юрий Михайлович.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Паромная переправа начала работу на следующий день.

До открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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