29 октября 2022, 17:46

Власти Кубани рапортовали о сокращении очереди фур на Керченскую переправу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередь грузовиков на паромы Керченской переправы сократилась до 720 машин, сообщил оперштаб Кубани. Водители, ожидающие проезда в Крым, пожаловались на неравномерное движение очереди на паром.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября оперштаб Кубани сообщил, что более 800 фур ждут отправки в Крым на паромах. Въезжающие в регион большегрузы останавливают на постах ДПС, и если груз не относится к приоритетным товарам, их отправляют сухопутным маршрутом или на поездах, уточнил оперштаб.

С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае стала снижаться, сегодня утром в ней стояли 720 грузовых машин, сообщил краевой оперштаб. "Это транспорт, который прибыл на перехватывающие стоянки до 27 октября, а также те, кто перевозит приоритетные для отправки в Крым товары", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Основная часть фур ожидает переправы на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском районах, отмечается в публикации. "На спецплощадках работают пункты обогрева, организовано горячие питание, также волонтеры раздают водителям воду и чай", - сообщили власти Кубани.

Правила и условия переправы разъясняют водителям сотрудники ДПС на 10 постах. "Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге", - говорится в публикации.

По данным Минтранса России, к 07 мск 29 октября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 22 103 пассажира, 11 383 машины и 337 железнодорожных вагонов. "Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 338 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Некоторые водители в Telegram-чате "Паромная переправа Керчь. Крымский Мост" пожаловались сегодня на неравномерное движение очереди на паром. "Паром стоит отдыхает, мы в очереди перед нами было 50 автомобилей, спустя 1,5 суток мы доползли до причала", - написал, в частности, пользователь с ником "иван иваныч".

"Вы на фуре?" - уточнил Lukat. "Да. Паром пустой стоит уже больше часа", - ответил "иван иваныч". "И еще, кто проедет досмотр на въезде, обратите внимание, за кем вы заехали и кто после вас, регулировщику вообще [неважно], кого и в какой последовательности отправлять на погрузку. Авто, пришедшие на 12 часов позже, могут уплыть раньше вас", - добавил этот же пользователь в другом сообщении. "Ну в основном маленькие со скоропортящихся быстрее проходят", - заметил Lukat.

"Позавчера в час дня приехал на отстойник с ягодой, пробегал до вечера, сфоткали груз, отправили в порт по ватсапу, у них там своя группа, дали добро. В порту полмашины выгрузили, грузчики помогали. Я уже в Крыму. Товарищ вчера приехал на автобусе с грушей, на мосту не пропустили, в отстойнике сфоткали, отправили - добро не дали, стоит, ждёт очереди на рентген", - написал сегодня пользователь с ником, состоящим из знака подчеркивания.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Паромная переправа начала работу на следующий день.

До открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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Примечание:

"Версия ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызвала споры аналитиков", "Водители из очереди в тысячу фур предложили изменить правила пропуска в Крым", "Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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