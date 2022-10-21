Признание Ичкерии легло в историческую логику чеченско-украинских отношений

21 октября 2022, 00:54

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Сторонники независимости Чечни давно развивали отношения с Украиной, признание Ичкерии "временно оккупированной территорией" стало логичным продолжением исторического антагонизма на постсоветском пространстве, заявили опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября украинский парламент принял закон, признающий территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 народных депутатов, также они осудили геноцид чеченского народа.

В октябре стало известно, что на Украину прибыл полевой командир Рустам Ажиев, который объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника. Численность чеченских отрядов, воюющих на стороне Украины, растет, их боевой опыт востребован, рассказали "Кавказскому узлу" источники.

Движение за независимость Чечни давно и тесно связано с Украиной, поэтому решение Верховной Рады имеет под собой историческую подоплеку, обратил внимание политолог Ринат Мухаметов.

«Если даже брать исторически, отношения были в 1930-40 годах, и в 1990-х. Были украинские националисты, которые приехали воевать за Ичкерию, как говорит один из их нынешних их лидеров Дмитро Корчинский. Многие из них погибли в период чеченских войн, в Грозном была улица им Сашко Билого, - активиста, убитого в 2014 году. В 2014-2015 годах действовало два чеченских подразделения в составе ВСУ, тогда погиб Иса Мунаев, бывший комендант Грозного, это произошло в Дебальцево. Сейчас тоже создано несколько официальных подразделений, например, имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева. Украина рассчитывает, если где-то и будет открыт второй фронт — это будет на Северном Кавказе и пойдет это из Чечни», - сказал Мухаметов корреспонденту «Кавказского узла».

Отношения между ичкерийцами и Украиной отложились даже в творчестве чеченских музыкальных исполнителей, отметил он. «Можно посмотреть в контексте истории на творчество известного чеченского барда Имама Алимсултанова, у него есть песня «Украина, спасибо тебе», где он воспевает отношения с этой страной. Сам Алимсултанов был убит в 1996 году неизвестными в Одессе, где действовал ичкерийский центр. Тогдашний мэр Одессы (Эдуард Гурвиц - прим. "Кавказского узла") всячески поддерживал дудаевцев», - рассказал политолог.

Признание Рады не даст Ичкерии автоматического международного признания, отмечает он. «Это громкий политический жест, юридических международных последствий не имеющий. Здесь есть вопрос, с кем именно будет взаимодействовать Украина, поскольку это предполагает институциональное оформление неких отношений. Есть центр вокруг Закаева, существующий сейчас, но и другие центры, претендующие на выражение мнения всего чеченского народа и продолжение независимой Ичкерии. Украине прилется определиться, кто будет ее визави по этому вопросу. Есть предположение, что некоторые страны Восточной Европы и Балтии могут принять аналогичные решения. Для борцов за независимость Чечни это серьезная мотивация и политическая поддержка», - считает Ринат Мухаметов.

Вместе с тем он отметил, что международная антипутинская коалиция оставила без какой-либо реакции решение Украины и признании Ичкерии оккупированной Россией.

«Ни положительной, ни отрицательной реакции: даже в этих кругах не знают, что с этим делать. Однако, когда конфликт приобрел такой характер, когда пройдены с обеих сторон все красные линии, - не удивительно, что Украина пошла на такой шаг, который давно напрашивался. Сам проект постановления был предложен Раде около 3-4 месяцев назад и был законодательно принят после того, как Россия провозгласила собственный суверенитет над четырьмя регионами Украины, с Крымом — над пятью. Недавно Украина признала Курилы японскими и приняла постановление «о праве порабощенных народов на самоопределение»», - рассказал Мухаметов.

Эти политические решения Украины нестандартны, но если ситуация внутри России обострится, они могут получить «вторую жизнь», добавил он. «Украинцы и ранее славились нестандартными, смелыми, с точки зрения официозной политики, «хулиганскими» шагами. Не исключено, что это останется одним из нестандартных решений, которое не найдет широкого отклика, но если ситуация будет и дальше обостряться и какие-то процессы перекинутся уже на территорию РФ, то эти процессы могут отталкиваться от таких решений, как приняла Рада», - заключил Мухаметов.

Признание Украиной независимости Ичкерии продиктовано стратегическим антагонизмом в отношениях с Россией, указал эксперт по этнополитическим проблемам Харун-Вадим Сидоров.

«Речь идет о глубинном геополитическом и историческом антагонизме на постсоветском пространстве. Характер этих отношений был определен руководством России, которая себя позиционирует как государство-продолжатель геополитической логики развития Советского союза, Российской империи, отчасти Московского царства, претендуя при этом на наследие Киевской Руси. В таком контексте сосуществование России с национальной, независимой Украиной невозможно. Она могла бы сосуществовать с Украиной номинальной, УССР, получившей техническую независимость, но остающейся в орбите так называемого «русского мира»», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сидоров.

Он отметил, что именно российское руководство определило формат отношений с Украиной в 2014 году, реагируя на революционные события в этой стране. «Украина долгое время занимала оборонительную позицию, а сейчас украинский истеблишмент определился. Вызов брошен с российской стороны, он и принят в симметричном формате. Если со стороны РФ идет речь о ликвидации украинской государственности и идентичности, то точно также украинский правящий класс ставит перед собой цель ликвидации России как империи, как претендента на роль продолжателя советской истории, контролирующего многочисленные народы и их территории», - пояснил он.

Признание Ичкерии, а ранее Постановление Верховной Рады в поддержку в целом народов РФ, их национальных движений он расценивает как шаги по реализации целенаправленной стратегии Украины. «В скором времени таких шагов мы увидим много: не обязательно в таком виде, но в тех или иных формах это будет связано с поддержкой национальных движений и возможных альтернативных национальных правительств», - сказал Сидоров.

Пока же признание Ичкерии не имеет значимых международно-правовых последствий, и также оно не делает автоматически субъектом этих отношений Ахмеда Закаева как представителя Ичкерии.

«Это решение больше политическое, чем правовое, это не классическое признание Ичкерии в качестве независимого государства с установлением дипотношений. Признание Закаева или кого-то еще, которое может за этим последовать, скорее будет иметь неформальный характер в качестве открытия официального представительства. Но это не будет достигать уровня посольства с вручением верительных грамот, речь о неформальном признании. Будет ли это признание Закаева или украинцы воздержатся от односторонней ставки на него, так как знают о наличии в ичкерийском лагере и оппонентов Закаева, сейчас сложно говорить. На фоне общей ситуации, о которой сейчас идет речь - это является более частным вопросом и менее существенным», - заключил Сидоров.

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