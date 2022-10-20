Роман Таганов рассказал о проблемах с медпомощью в СИЗО

20 октября 2022, 04:30

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Сотрудники СИЗО игнорировали жалобы арестантов на плохое самочувствие и не оказали помощь заключенному даже во время приступа, сообщил "Кавказскому узлу" активист из Адыгеи Роман Таганов.

Как писал "Кавказский узел", Роман Таганов вышел на свободу из СИЗО 13 октября, спустя неделю после вступления в силу решения Майкопского горсуда об условном сроке. После пребывания в СИЗО под Майкопом самочувствие Романа Таганова ухудшилось, ему требуется медицинская помощь, сообщили супруга активиста и его адвокат.

6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная Таганову мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день адвокат активиста Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда. Однако 9 октября адвокат сообщил, что Таганов все еще остается под стражей. Защитник подал жалобу в прокуратуру.

Во время пребывания в СИЗО Роман Таганов многократно жаловался на плохое самочувствие, но сотрудники изолятора игнорировали его сообщения вплоть до обморока и эпилептического припадка, утверждает сам активист.

По словам Таганова, на второй день пребывания в СИЗО он почувствовал симптомы, схожие с признаками коронавируса. «Ночью была температура и сильная головная боль, о чем я сообщил утром на поверке. С первого дня болезни я не мог принимать пищу и сообщал об этом, пил только горячую воду и почти не двигался, так как не было сил. Никакой реакции со стороны администрации не было до шестого дня болезни, когда у меня уже случился обморок и эпилептический приступ», - сказал он 19 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Первую помощь во время припадка Таганову, по его словам, оказали сокамерники. Активист отметил, что находился в камере, где на всех арестантов не хватало спальных мест.

"Некоторым приходилось спать по очереди на матрасе на полу или меняться с теми кто выспался на кровати. За время моей болезни почти все сокамерники заболели простудными заболеваниями и никакой медпомощи не получали. На шестой день болезни и жалоб я смог попасть к медработнику, который после осмотра просто посоветовал не забывать пить воду», - сообщил он.

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