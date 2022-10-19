19 октября 2022, 05:19

Житель Ростова-на-Дону обвинен в ложных сообщениях о минировании в нескольких регионах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанин дважды звонил силовикам и сообщал о минировании различных объектов в нескольких регионах России, сообщает МВД по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня сообщения о минировании поступили в пять судов Ростова-на-Дону, а также городской суд Таганрога. 16 июня аналогичные сообщения поступили в Железноводский городской суд. В мае аналогичные сообщения о минировании получали силовики Краснодарского края, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья.

42-летний житель Ростова-на-Дону обвинен в том, что в июне он, используя приложение в телефоне для изменения голоса, позвонил силовикам и сообщил о минировании различных объектов в нескольких регионах России. В том же месяце он вновь осуществил подобный звонок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области 18 октября.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), он находится под подпиской о невыезде.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе",  "Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 октября 2022, 04:20

19 октября 2022, 03:21

19 октября 2022, 02:22

  • Протестующие анонсировали новые митинги в Степанакерте

    Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян после визита в Ереван пообещал дать расширенное интервью и ответить на самые наболевшие вопросы жителей. Лидеры протестного движения сообщили, что в ближайшие дни продолжатся митинги в Степанакерте, основными требованиями которых являются кадровые изменения и гарантии безопасности.

19 октября 2022, 01:22

  • Асхабов пожаловался на бездействие следствия

    Два месяца прошло с тех пор, как Магомед Асхабов подал заявление в Следком России о пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, где его насильственно удерживали и "лечили" от гомосексуальности, однако реакции нет. Асхабов подал жалобу в суд.

19 октября 2022, 00:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи