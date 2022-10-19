Житель Ростова-на-Дону обвинен в ложных сообщениях о минировании в нескольких регионах

19 октября 2022, 05:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанин дважды звонил силовикам и сообщал о минировании различных объектов в нескольких регионах России, сообщает МВД по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня сообщения о минировании поступили в пять судов Ростова-на-Дону, а также городской суд Таганрога. 16 июня аналогичные сообщения поступили в Железноводский городской суд. В мае аналогичные сообщения о минировании получали силовики Краснодарского края, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья.

42-летний житель Ростова-на-Дону обвинен в том, что в июне он, используя приложение в телефоне для изменения голоса, позвонил силовикам и сообщил о минировании различных объектов в нескольких регионах России. В том же месяце он вновь осуществил подобный звонок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области 18 октября.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), он находится под подпиской о невыезде.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.