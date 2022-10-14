Нападение после пикета заставило Никиту Ботберга уехать в Армению

14 октября 2022, 20:43

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Никита Ботберг после ареста за плакат с пацифистской надписью на акции "Бессмертный полк" в Сочи подвергся давлению силовиков и потерял бизнес. Он рассказал, что провел еще одну акцию в Перми после объявления частичной мобилизации, где также подвергся нападению.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая 34-летний Никита Ботберг вышел на акцию "Бессмертный полк" в Сочи с портретом своего предка, погибшего в 1942 году, при этом на фото был написан пацифистский лозунг. 10 мая суд арестовал его на пять суток. Ботберг признал вину в сопротивлении требованиям полицейским, пытаясь избежать ареста, сообщил адвокат Сергей Костюк.

Никита Ботберг рассказал, что после ареста в Сочи подвергся давлению силовиков. После освобождения из СИЗО его пригласили в отдел ФСБ. "Спрашивали, проживает ли кто-то на Украине из друзей или родственников, делал ли я денежные переводы на Украину. Спустя несколько дней в одно из моих заведений в Красной Поляне пришли сотрудники полиции в штатском, спрашивали меня. Через два дня сотрудники полиции, но уже в форме, вновь приезжали и спрашивали уже в довольно грубой форме, как меня найти, и чтобы я вышел. Во втором моем заведении кто-то пожаловался, что мы нарушаем общественный порядок, приезжала полиция, составила протокол. Со мной связался арендодатель и передал, чтобы я явился в полицию. Но это был предлог. Я не поехал в полицию. Еще спустя несколько дней в чат ТСЖ – дома в Красной Поляне, в котором я жил, снимал квартиру, председатель написал, чтобы я срочно связался. Я не выходил из дома на протяжении недели. У меня начались панические атаки. Я боялся выйти на улицу, чтобы меня не увидели. В итоге мы (с женой) приняли решение, что надо уезжать", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что после акции потерял ресторанный бизнес в Сочи. "Мне позвонил собственник помещения, и сказал, чтобы мы либо продавали бизнес, либо съехали с оборудованием, посудой. Мне ничего не оставалось, как переписать бесплатно мою долю двум партнерам, чтобы бизнес продолжил работать. Спустя еще несколько дней мне позвонил собственник земли, у которого я арендовал землю под фудтрак, сказал, что выставил мне счет за электричество и дал два дня, чтобы я уехал с его территории", - заявил он.

При этом Ботбег подчеркнул, что выходя на акцию 9 мая, знал, какая ответственность ему грозит. Однако не был готов к последствиям, которые его ожидали после акции в Перми - после пикета в плакатом с критикой президента он был избит. Он добавил, что эта акция была для него важна, так как нужно было "что-то сделать", чтобы люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов "поняли, что они не одни такие".

"Я не был готов морально, что меня могут избить. Когда я вышел 1 октября к Дому офицеров (в Перми), я ждал, что меня задержат. Но в последний момент у меня началась паническая атака, и когда я увидел полицию, которая остановилась напротив меня в метрах 50 и (полицейские) направились ко мне, у меня началась дрожь, паническая атака. Я бросил плакат и скрылся", - рассказал он .

Однако на следующий день по месту прописки, где живет мать, пришли сотрудники полиции. "Я ей рассказывал, что согласно статье 51 Конституции России она вправе ничего не говорить, не открывать дверь, не отвечать на вопросы без ордера. Полицейские поинтересовались, где я, мама ничего не ответила, и они ушли", - сказал он.

После акции в Перми Ботберг подвергся нападению. "Сначала я услышал шаги во дворе дома. Почувствовал резкий глухой удар по челюсти сбоку. Это был не страх, это была неожиданность. Потом была агрессия, я все-таки могу за себя постоять. Но когда я повернулся, я получил очень мощный нацеленный удар в нос. От удара у меня все просто потемнело. Ощущение, что прошла вечность. Потом получил еще один удар в челюсть. Я упал на землю. И тогда был уже страх и отчаяние", - рассказал он.

Ботберг уверен, что на него напал "человек со спецподготовкой". "Удар был очень сильный", - пояснил активист. По его словам, он не ожидал, что "могут быть такие риски", предполагая, что все ограничится протоколом об административном правонарушении.

Ботберг приехал в Армению после нападения и объявления мобилизации. "Я ограниченно годен. У меня категория "В", я не служил, у меня нет никакой военной подготовки. При отъезде в Ереван руководствовался только страхом, и намерением восстановить здоровье. Мне сильно сломали нос. Я боялся смотреть на себя в зеркало. Мой нос был повернут, это не описать, к щеке максимально. Настолько сместился. Опух и кровоточил", - рассказал Ботберг.

Активист приехал в Армению через Беларусь, заплатив за билет 170 тысяч рублей, однако вскоре намерен вернуться. "У меня есть сбережения, которые остались после моего бизнеса. Я здесь ненадолго. Моя цель была как можно быстрее исправить дефект. После реабилитации, которая продлится две недели, планирую вернуться в Россию, в Пермь. Там у меня жена. Есть страх, но как сказал мой адвокат, против меня не возбуждали дело. В любом случае, буду следить за происходящим, и если ничего не будет и все утихнет, я вернусь", - отметил он.

Часто решение суда об аресте с политическим уклоном становится поводом для предоставления политического убежища за пределами России, пояснил ранее координатор правовой помощи задержанным на антивоенных акциях Алексей Мандригеля.

"Мне известны многие случаи, когда люди именно так получают убежища в других странах. Но бесспорно есть очень активные и известные личности, активисты, патриоты страны, которые вынуждены уезжать из нее, потому что им реально грозят большие сроки или есть опасность для их жизни и здоровья", - сказал Мандригеля корреспонденту "Кавказского узла", комментируя в мае арест Ботберга.

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