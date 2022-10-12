Жены мобилизованных волгоградцев огорошены мизерными суммами выплат

12 октября 2022, 23:58

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Супруги мобилизованных жителей Волгоградской области написали жалобы в военную прокуратуру после того, как их мужьям озвучили суммы выплат за время нахождения в учебном центре.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину. Андрей Бочаров на встрече с мобилизованными в учебном центре Минобороны 7 октября охарактеризовал работу военкоматов словами "без мата не скажешь" за плохое информирование о положенных выплатах.

4 октября губернатор Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров. Заявление губернатора не повлияло на режим мобилизации в Волгограде, сообщили в военкомате на следующий день.

Супруга мобилизованного Анжела Копанева сообщила, что за две недели пребывания в учебном центре Минобороны России ее супругу, как и другим призванным на военную службу, пообещали выплатить около шести тысяч рублей.

"Им (мобилизованным) озвучили, что за две недели они получат шесть тысяч рублей, из которых еще вычтут налог", - процитировало ее 11 октября агентство "Высота 102".

Копанева пожаловалась, что не сможет прожить на эти деньги вместе с ребенком-подростком. "Я беременная, не работаю, у нас съемная квартира", - посетовала супруга мобилизованного.

Она рассказала, что изначально ее супругу обещали выплатить в течение пяти дней после мобилизации порядка 34,5 тысячи рублей. Однако деньги ему так и не перечислили. После того как в учебном центре побывал губернатор, мобилизованным пообещали заплатить "по тысяче в день и плюс суточная доплата, но ее размер не озвучили".

По словам Копаневой, в военной прокуратуре ей посоветовали написать жалобу, она так и поступила.

Жены других мобилизованных также шокированы суммами выплат и пишут жалобы в военную прокуратуру, отмечает издание.

Вопросами, связанными с выплатами военным и мобилизованным, занимается Единый расчетный центр Минобороны России, приводит издание сообщение пресс-службы Южного военного округа.

На сайте Главной военной прокуратуры России сообщения о жалобах жен мобилизованных жителей Волгоградской области, по состоянию на 23.55 мск сегодня, нет.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Попавшие под мобилизацию жители разных регионов России сообщили о трудностях с экипировкой и большими затратами, которые легли на их семьи. В ряде регионов были приняты положения о поддержке семей мобилизованных, однако в Волгоградской области такие меры не озвучивались. Только 11 октября стало известно, что власти приняли решение выплачивать по 100 тысяч рублей в виде разовой помощи из резервного фонда, сообщил сегодня "Блокнот. Волгоград".

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