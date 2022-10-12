Заявление о продолжении мобилизации встревожило красносулинцев

12 октября 2022, 20:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Красного Сулина, опрошенные "Кавказским узлом", высказали опасения в связи с продолжением мобилизации. Часть родственников, которые могут получить повестки, уехали из города и страны, рассказали жительницы Красного Сулина. Оставшиеся в городе резервисты назвали новости тревожными, но заявили об отсутствии планов покидать город.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, но уточнила, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его выполнению. В России нет новой волны мобилизации, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Произошла "коллективная путаница", поскольку мобилизация не делится на этапы, пояснили в профильном комитете Госдумы.

"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", - написал 11 октября Василий Голубев в своем Telegram-канале, не использовав слова "этап" или "волна".

Жители Красного Сулина, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", рассказали о своих опасениях в связи с продолжением мобилизации.

Елена рассказала, что у нее два сына. "К моему сожалению и страху, их могут мобилизовать", - отметила она.

По ее словам, она не поверила в заявление Василия Голубева о выполнении плана по мобилизации, поэтому его слова о продолжении мобилизации "не вызвали никаких чувств". "Моё мнение - мобилизация будет остановлена, только тогда, когда закончится спецоперация. Поэтому сейчас я нахожусь в полной тревоге и переживаю за своих детей. Один мой сын покинул страну ещё в первые дни мобилизации, он уехал с семьёй в Грузию и сейчас живёт там. Второй сын находится здесь, дома, повестки пока не получил, но настроение у нас в военкомат не идти, если повестка придёт. Разными путями будем стараться выходить из этой ситуации", - сказала она.

Жительница Красного Сулина Ольга рассказала, что под мобилизацию могут попасть ее сын и муж. "Говорят, что муж снят с учёта, но забирают иногда и тех, кого вроде не должны забирать. Правда, он работает по вахтам и когда всё началось, он на работе договорился, работать не вахтой, а постоянно. И сейчас он в другом городе, домой не приезжает. А сын решил не рисковать и с семьёй уехал в другую страну, он сейчас не в России", - поделилась она.

Ольга также отметила, что слова губернатора о выполнении плана по мобилизации "совершенно не вызвали доверия". "Сколько им надо набрать, столько и наберут. Одних будут отправлять, других набирать и так будет видимо долго", добавила она. По ее словам, не все переживают по поводу мобилизации. "Кто-то добровольцем записался, все люди разные. Мы немного по-другому к этому относимся", - подчеркнула она

Богдан Игнатов указал, что после слов губернатора о выполнении плана по частичной мобилизации испытал облегчение. "Я попадаю под мобилизацию, мне 25, и меня могут забрать. Когда сказали - набор окончен, стало легче, сразу планы на жизнь появились снова. Я поверил, успокоился. Сейчас, когда снова объявили набор, я сильно напрягся, заберут меня в этот раз, или заберут в следующий. Я думал, после того как губернатор сказал, что мы набрали нужное количество и набор остановлен, то больше никого набирать не будут. Выходит, нас обманули? Или это было временно остановлено? Тогда у меня вопрос, а когда это всё закончится? Естественно, я сейчас волнуюсь", - сказал он.

Богдан добавил, что при получении повестки отправится в военкомат. "Уезжать мне некуда, да и средств для этого нет. Если будут забирать, то пойду в военкомат, поеду, куда меня пошлют", - сказал он.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Владимир рассказал, что ожидал продолжения мобилизации, несмотря на заявление губернатора о выполнении плана. "Никакого успокоения, я понимал, что это всё продолжится, вопрос только был когда. И вот вчера об этом объявили, я конечно переживаю, волнуюсь, так как меня могут призвать, но удивления нет, я знал что так будет", - сказал он.

По его словам, у него есть возможность избежать мобилизации. "Если придёт повестка, я надеюсь, что меня отстоит работодатель. Насколько я понял, по своей профессии я не должен попасть под призыв, однако очень волнуюсь, так как вижу, иногда происходят перегибы, а потом попробуй докажи, когда ты уже находишься в части на учебке.Что буду делать, если придёт повестка, я даже не знаю", - закончил он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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