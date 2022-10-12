Власти Дагестана отчитались об отправке на Украину отряда добровольцев

12 октября 2022, 16:03

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На Украину направлен отряд добровольцев, в который вошли терские казаки и добровольцы из северных районов Дагестана, сообщили власти.

"Кавказский узел" писал, что 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, его поддержали ряд губернаторов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов. Набор добровольцев для отправки на Украину продолжится, несмотря на объявленную в России частичную мобилизацию, актуальной останется и самомобилизация, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

В интернациональный многоконфессиональный отряд, который сегодня отправлен на Украину, вошли казаки особого приграничного казачьего округа Терского войскового казачьего общества, представители коренных народов Дагестана – жители города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

Добровольцев провожали лава Дагестана Сергей Меликов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, заместитель муфтия Дагестана Ахмад Магомедов, говорится в Telegram-канале администрации.

Среди тех, кто отправился на Украину Константин Хугаев, отец 28 детей. "У меня два сына погибли на Украине. Поехать сейчас – мой долг", – заявил он в видеоинтервью, опубликованном администрацией.

Еще один доброволец, Магомед Гаджимагомедов из Кизляра, рассказал, что в военкомате его не взяли по возрасту - ему 61 года. "А вот казаки взяли, здесь возраст не спрашивают. Семья, правда, ничего не знала. Сейчас звонят, переживают", - сказал он.

Глава Дагестана, провожая отряд, заявил, что жители северных районов республики ответственно восприняли приказ Президента РФ о частичной мобилизации: Кизляр, Тарумовский и Кизлярский районы первыми и сполна выполнили мобилизационное задание, говорится в Telegram-канале администрации.

Как следует из видео, опубликованного Telegram-каналом "Что там у дагестанцев", на построении отряда присутствовало 18 человек. "В состав отряда вошли представители разных национальностей: русские, аварцы, ногайцы и даргинцы", - говорится в публикации.

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