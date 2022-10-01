01 октября 2022, 21:49

Алиев отчитался о начале поставок газа в Болгарию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан начал поставки газа в Болгарию, сообщил сегодня президент Ильхам Алиев. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале новой эры в энергетической безопасности Европы.

"Кавказский узел" писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет до 20 миллиардов кубических метров ежегодно к 2027 году. Бакинские аналитики сочли, что увеличение поставок азербайджанского газа в Европу выгодно обеим сторонам, при этом Азербайджан покроет незначительную часть потребностей Европы в газе, но не осложнит отношения с Россией.

31 декабря 2020 года был введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод, позволяющий Азербайджану поставлять газ в Южную Европу. Азербайджанское Минэнерго назвало основным получателем газа Италию. Трансадриатический газопровод (TAP) является частью Южного газового коридора. Первый участок этого коридора, Трансанатолийский газопровод (TANAP), достроили к июлю 2019 года. Строительство газопровода обошлось в семь миллиардов долларов. TAP подключается к Трансанатолийскому газопроводу на границе с Грецией и служит для дальнейшей транспортировки азербайджанского газа по проекту "Шахдениз-2" в Европу.

Греция и Болгария сегодня начали коммерческую эксплуатацию газопровода протяженностью 182 километра, который поможет снизить зависимость Юго-Восточной Европы от российского газа и повысить энергетическую безопасность, сообщило Reuters.

Сегодня в Софии состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщило агентство Report.

"Началом новой эры для Болгарии и Юго-Восточной Европы" назвала поставки азербайджанского газа в Болгарию председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Раньше (до начала военной операции на Украине - Прим "Кавказского узла") Болгария получала 80% своего газа из России. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и для энергетической безопасности Европы", - привело ее слова Deutsche Welle

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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