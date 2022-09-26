Юрист назвал незаконным принуждение астраханского срочника к заключению контракта

26 сентября 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мать срочника, проходящего службу в Астраханской области, сообщила, что сына убеждают заключить контракт. Она опасается, что его отправят участвовать в специальной операции на Украине. Никто не имеет право принуждать заключать контракт, на подобные действия начальства следует жаловаться в военные надзорные органы, отметил юрист Муса Плиев.

Как сообщал «Кавказский узел», 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова — это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Жительница Астраханской области Ольга записала 23 сентября видеообращение в своей группе в соцсети "ВКонтакте", где рассказала, что ее сына склоняют к тому, чтобы подписать контракт.

«19 июня призвали в армию. 31 июля у него была присяга, он служит в Астраханской области. Когда ездила к нему на присягу, всех родителей собрали и сказали: «Не беспокойтесь, никого на СВО не отправляют, ваши дети будут служить здесь», - рассказала она.

Затем, по словам Ольги, 17 августа она узнала, что сына убеждают подписать контракт. Она позвонила командирам и спросила, как можно убеждать срочника заключить контракт, однако ей отвечали, что он может добровольно заключить его. "Мне удалось это остановить", - рассказала она, однако, позднее история повторилась.

При попытке связаться с сыном женщине сообщили в воинской части, что его вывезли на прохождение неких психологических тестов, по причине чего он будет отсутствовать в воинской части несколько дней. «С сыном связи нет. Что он делает, в каком он состоянии - я могу только предположить. Какому воздействию он все это время подвергается? 20-летний парень, который в полной зависимости от командиров в части, и взрослые мужчины, которые изо дня в день предлагают, по их словам, добровольно подписать контракт. При том, что (министр обороны России Сергей) Шойгу сказал, что срочники служат там, где должны служить», - рассказала на видео Ольга. Она призвала матерей срочников, которые оказались в аналогичной ситуации, также рассказать свои истории.

Корреспонденту «Кавказского узла» Ольга рассказала 25 сентября, что в последний раз сын связывался с ней неделей ранее, с тех пор известий о нем, как и информации о местонахождении у нее нет.

«Он там же, где служит [в Астраханской области]. Из части его забрали… Им позволено связываться с родными раз в неделю. В последний раз мы говорили в прошлое воскресенье. Ему не угрожали», - рассказала Ольга.

По ее словам, она не знает, как воздействуют на сына, но из разговора с руководством она поняла, что настойчиво склоняют подписать контракт.

Ольга также отметила, что после публикации видео матери сыновей-срочников, которые оказались в аналогичной ситуации, с ней не связывались, но в комментариях под видео множество людей поддержали ее.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» рассказал, что закон позволяет заключить контракт с лицом, не отслужившим до конца срочную службу, лишь при наличии двух оснований.

«В соответствии с ФЗ N53 от 28 марта 1998 года лицо, не отслужившее в армии срочную службу, может заключить контракт, если подпадает под две категории: 1) - пребывает в запасе; 2) - не пребывает в запасе, но имеет высшее образование. Как данное право будет реализовываться - не понятно, часто в России право перерастает в обязанность. Никто не имеет права заставлять человека подписывать контракт на военную службу. В соответствии с последними изменениями в законодательстве, связанными с военной службой, лица, не пребывающие в запасе и не отслужившие срочную службу в рядах вооруженных сил РФ, не могут быть мобилизованы, а тем более им не может быть навязана служба по контракту», - рассказал Плиев.

В ситуации, когда молодой человек призван на срочную службу, которая не закончилась, никто не может заставить его подписать контракт. «Родителям надо обращаться в военную прокуратуру, в военный комиссариат, выходить на связь с должностными лицами вышестоящих воинских подразделений. Если у него нет высшего образования, его никто не может заставить подписать контракт. Если оно есть, то по своей специальности он может заместить должность. Если только попал на военную службу, никто не имеет права заставить. Этот контракт будет незаконным. По окончании срочной службы, даже если лицо не имеет образования - манипуляциями и силой могут заставить, - но тут предмет доказывания, что не было доброй воли. Если он подпишет контракт - обратной дороги не будет, куда бы он не обращался. В сложившейся ситуации государство никак не защитит человека. Главное, для любого лица по окончании срочной службы - не подписывать. Но его сразу могут мобилизовать. В приоритете, насколько я понимаю, лица, которые в последние пять лет проходили службу», - полагает адвокат.

Адвокат указал на сроки окончания прошлогоднего осеннего призыва, приходящегося на октябрь-ноябрь, когда значительное число отслуживших срочников могут быть мобилизованы. «Осенний призыв будет заканчиваться и сразу же им будут вручать повестки. Контракт тут необязателен. Лицо может подписывать, может нет. Последние изменения, внесенные в законодательство - неконституционные. Но исходя из того, что сейчас есть, даже если частичная мобилизация провалится, им главное до конца октября-ноября воспользоваться ситуацией и мобилизовать окончивших службу срочников. Если человек уже получил повестку на руки, какого-либо законного основания «откосить» не будет», - сказал Плиев, указав также, что существует перечень лиц, которые призываться не будут при наличии определенных условий, однако законных оснований при этом не явиться по повестке не существует.

Адвокат указал на «патовую ситуацию» у срочников, которые демобилизуются в октябре-ноябре. По его мнению, повестки им будут вручаться там же. Среди оснований, когда срочники могут отправляться в зону боевых действий – введение военного положения, также добавил адвокат.

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