Активистка Гродникова отпущена из полиции после задержания на пикете в Волгограде

22 сентября 2022, 21:50

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Силовики взяли объяснения с Тамары Гродниковой, которая была задержана сегодня на одиночном пикете в защиту свободы слова. Пикет сорвали под надуманным предлогом, считает активистка. Она рассказала, что вынуждена в рассрочку выплачивать штраф по статье о дискредитации армии, после чего на месяц у нее остается лишь 1300 рублей.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали активистку Тамару Гродникову, которая вышла сегодня на одиночный пикет в центре Волгограда с требованием свободы выражения мнений и призывом к согласию между соседями

Активистка Тамара Гродникова, задержанная во время одиночного пикета в Волгограде, вышла из отдела полиции №4. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во время беседы с силовиками увидела пакеты с ее плакатами, которые были изъяты с предыдущих 10 пикетов. Сотрудники полиции рассказали ей, что "в Минюст они отправляют только фотографии моих плакатов".

Гродникова поинтересовалась у них, почему ей не сообщают о результатах экспертизы. Полицейские ответили, что ей самой нужно писать заявление в полицию на этот счет. Сотрудница полиции взяла с Гродниковой "объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. "В объяснении сотрудник полиции Землянская зафиксировала только количество плакатов и написанный на них текст. Толкование плакатов не спрашивала. Я попросила ее записать мои пояснения относительно причины задержания, но она сказала, что в дополнительной информации необходимости нет Тогда я дописала своей рукой следующее: сотрудник обосновал мою доставку в ОП-4 сообщением, что я веду с людьми разъяснительные беседы", - рассказала Тамара Гродникова. По ее словам, силовики сорвали пикет "под надуманным предлогом".

Полученная полицией информация недостоверна, так как она "с людьми не разговаривала вообще", заявила Гродникова. В отделе полиции она пояснила, что ее доводы могут подтвердить сотрудники полиции, которые патрулировали этот участок во время ее пикета и видеозапись акции. которую она вела при помощи видеорегистратора. "Но, тем не менее, мой одиночный пикет был сорван, так как я вынуждена была закончить его раньше запланированного мною срока. В объяснении я указала время окончания опроса, 17.45 мск. После чего попросила, чтобы мне выдали копию", - сказала она.

Акция Тамары Гродниковой началась на Аллее Героев в 15.10 мск. Спустя пять минут после начала пикета к ней подошли две сотрудницы полиции. Они поинтересовались целями акции, попросили разрешение сфотографировать плакаты. Вскоре подъехали два автомобиля ДПС. Сотрудники полиции подошли к автомобилям и что-то стали обсуждать. В 15.23 мск они вновь подошли к Гродниковой и сказали, что вынуждены ее задержать, так как поступил телефонный звонок о том, что пикетчица "дает какие-то разъяснения прохожим". Гродникова заявила, что ни с кем не разговаривала и может доказать это записью ее видеорегистратора, который был прикреплен к ее поясу.

Прохожие по-разному отреагировали на акцию активистки. Пенсионер на условиях анонимности заявил, что поддерживает ее акцию. Другая пенсионерка, напротив, высказалась резко против пикета Гродниковой. "Нельзя допускать и потворствовать таким акциям", - возмутилась женщина.

Студентка Аграрного университета Марина сказала корреспонденту, что политикой не интересуется совсем, но акцию Гродниковой поддерживает. Безработный Сергей Ивченко также поддержал лозунги, написанные на плакате Гродниковой."Да кто ж против того, что свобода выражения мнения должна быть. Это основа демократии", - сказал прохожий.

Гродникова рассказала, что ей было очень трудно подыскать слова для того, чтобы написать плакаты. "Термины, допустимые к использованию, весьма ограничены. Высказаться своими словами совершенно невозможно. На предыдущих пикетах я максимально корректно с точки зрения российского законодательства попыталась высказаться на эту тему. Тем не менее, меня признали виновной в дискредитации российской армии. И меня, пенсионерку с доходом в 11300 рублей, оштрафовали в июне на 30 тысяч рублей", - выразила свое возмущение пикетчица.

Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. Пикет против блокировки независимых СМИ не может расцениваться как дискредитация вооруженных сил, считает юрист Иван Иванов. Волгоградский областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка. 6 июля Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе в 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

Активистка пояснила, что другого дохода, кроме пенсии, у нее нет. Она обратилась в суд с просьбой предоставить ей рассрочку по выплате штрафа. Районный суд разрешил рассрочку на три месяца и рекомендовал выплачивать штраф по 10 тысяч рублей в месяц. У Гродниковой после таких выплат остается 1300 рублей. Прожить на эти деньги месяц, по ее словам, невозможно. Областной суд разъяснил пенсионерке, что большей рассрочки суд разрешить ей по закону не может. Если Гродникова вовремя не выплатит штраф, его сумма удвоится, подчеркнула она. "Я оказалась в трудной жизненной ситуации", - посетовала Гродникова.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября обладминистрация Волгоградской области отчиталась о создании призывной комиссии по частичной мобилизации под руководством губернатора Андрея Бочарова. В тот же день силовики задержали в Волгограде восемь участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания, по крайней мере, двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов. Жители Волгограда, пришедшие в центр города на акцию против объявленной частичной мобилизации, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они сказали, что опасаются открыто выражать свое мнение.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.