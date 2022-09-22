Волгоградская активистка задержана на одиночном пикете

22 сентября 2022, 17:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали активистку Тамару Гродникову, которая вышла на одиночный пикет в центре Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета и обжаловала решение суда. Пикет против блокировки независимых СМИ не может расцениваться как дискредитация вооруженных сил, считает юрист Иван Иванов. Волгоградский областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка. 6 июля Гродникова подала сегодня жалобу в кассационный суд на решение о штрафе в 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

7 мая полиция задержала активистку Тамару Гродникову, которая вышла на пикет с требованием разблокировать независимые издания и разрешить свободно выражать свое мнение. Ее задержали спустя полчаса после начала одиночного пикета и отпустили лишь спустя два с половиной часа. Объяснить толком, за что она была задержана, Гродниковой не смогли. После беседы с силовиками активистке стало плохо, она обратилась к врачам.

Полицейский наряд задержал гражданскую активистку Тамару Гродникову, которая проводила сегодня пикет с требованием свободы выражения мнений и призывала к согласию между соседями.

При задержании полицейский пояснил, что было получено сообщение о том, что она проводит разъяснения прохожим. Гродникова ответила, что никому ничего не разъясняла и что все ее действия записаны на видеорегистратор, который был прикреплен к ее поясу. Женщину препроводили в автомобиль ДПС. сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября обладминистрация Волгоградской области отчиталась о создании призывной комиссии по частичной мобилизации под руководством губернатора Андрея Бочарова. В тот же день силовики задержали в Волгограде восемь участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания, по крайней мере, двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов. Жители Волгограда, пришедшие в центр города на акцию против объявленной частичной мобилизации, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они сказали, что опасаются открыто выражать свое мнение.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.