Шесть пострадавших от отравления газом остаются в больнице Дербента

20 сентября 2022, 19:41

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Семь из тринадцати человек выписаны из больницы после отравления угарным газом в Дербенте. Состояние остальных пациентов улучшилось, сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

Как писал "Кавказский узел", три человека находятся в критическом состоянии после отравления газом в кафе Дербента. Всего вечером 19 сентября пострадали 13 посетителей заведения, четверо из них - дети.

Врачи отпустили домой большинство госпитализированных после отравления угарным газом в кафе в Дербенте, - сообщил сегодня мэр города Рустамбек Пирмагомедов в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что ночью за медицинской помощью с подозрением на отравление угарным газом обратились всего 17 человек. "На данный момент в Центральной городской больнице остаются шестеро. Находящиеся в реанимации больные переведены в общие палаты. Их состояние удовлетворительное. Остальные поступившие выписаны, получив рекомендации врачей», - заявил Пирмагомедов.

Трое взрослых из тринадцати госпитализированных находились в тяжелом состоянии и были помещены в отделение реанимации ЦГБ. "Наутро их состояние улучшилось, они были переведены из реанимации в отделение. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, состояние всех с улучшением", - сообщило издание «Дагестанская правда» со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана.

Республиканский Следком по факту массового отравления возбудил уголовное дело.

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