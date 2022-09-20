13 человек отравились газом в кафе Дербента

20 сентября 2022, 08:05

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Три человека находятся в критическом состоянии после отравления газом в кафе Дербента. Всего пострадали 13 посетителей заведения, четверо из них - дети.

Сообщение о массовом отравлении посетителей угарным газом в заведении общепита поступило в полицию Дербента в 22.10 мск 19 сентября, сообщило сегодня МВД Дагестана в своем Telegram-канале. "Пострадало 13 человек, из них - 4 несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, сказано в пресс-релизе.

Отравление произошло в кафе «Якитория», уточнило РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" писал, что в марте следком проводил проверку обстоятельств отравления газом семьи из пяти человек в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Предварительной причиной отравления следователи назвали ненадлежащее использование газового оборудования.

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