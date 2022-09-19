Реклама ЧВК Фото: Telegram-канал «ZERGULIO»

19 сентября 2022, 08:19

На улицах городов Ростовской области появилась реклама ЧВК

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около вузов в Новочеркасске появились листовки с призывом примкнуть к частной военной компании, сообщили в местном отделении партии "Яблоко". Аналогичная реклама, по словам местных жителей, размещена на улицах Ростова-на-Дону и Батайска.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что согласен с руководителями регионов о необходимости дополнительных мер поддержки военной операции на Украине. Инициативу Рамзана Кадырова о самомобилизации поддержали губернаторы и нескольких других регионов.

15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Губернаторы не должны реагировать на призыв главы Чечни направить по тысяче добровольцев на Украину, а сам Кадыров мог бы показать пример, отправив в зону боевых действий своих детей и сыновей высокопоставленных чиновников, указали пользователи соцсети из Дагестана.

В Новочеркасске появились листовки с призывом войти в состав частной военной компании, рассказал представитель новочеркасского отделения партии "Яблоко". По его словам, объявления расклеены на улице Московской и рядом с несколькими вузами. "Это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города?" – привело вечером 18 сентября его слова "Кавказ.Реалии"*.

По словам местных жителей, баннеры с аналогичной рекламой появились также в Ростове-на-Дону и в Батайске, пишет издание.

17 сентября мобильные пункты отбора контрактников были открыты в парке имени 1 Мая и в Левобережном парке Ростова-на-Дону, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, желающие могли посетить эти мобильные пункты отбора Южного военного округа, чтобы пройти профессиональное и психологическое тестирование, определить свою годность к военной службе по контракту, сообщил в тот же день "Вечерний Ростов".

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Примечание:

"Кадыров объявил об отправке бойцов на Украину "без бюрократии и заморочек"", "Кавказоведы объяснили перемену мнения Кадырова о ходе операции на Украине", "КПРФ назвала фейком письмо Путину с просьбой не давать пост министра обороны Кадырову".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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