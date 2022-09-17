Сочинская зоозащитница оштрафована после спасения собак

17 сентября 2022, 03:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция оштрафовала на 1000 рублей за мелкое хулиганство зоозащитницу Викторию Мыльникову, которая приняла участие в стихийной акции по спасению собак в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября полиция задержала пять участников стихийной акции в Сочи по спасению собак, все активисты были отпущены до суда. На зоозащитницу Викторию Мыльникову, которая пыталась обратить внимание силовиков на жестокое обращение с животными, был составлен протокол о хулиганстве.

Вечером 14 сентября большая группа людей собралась рядом с центральным рынком Сочи. Поводом для стихийной массовой акции стали действия фирмы, выигравшей тендер на отлов животных. Активисты перекрыли трассу, остановили машину, в которой находились порядка 40 выловленных собак и освободили их. Горожане перекрыли трассу и требовали отпустить животных, среди которых были и домашние собаки

Полиция решила не передавать дело в суд, а выписать Виктории Мыльниковой штраф в размере 1000 рублей, сообщил 16 сентября корреспонденту «Кавказского узла» дежурный отдела полиции по Центральному району в Сочи.

«Виктория Мыльникова 14 сентября 2022 года в 20:30 (мск) [...] совершила административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в протоколе полиции, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Полиция установила, что Мыльникова, "находясь в общественном месте, проявляла явное неуважение к обществу, выражалась нецензурной бранью, оскорбляла, приставала к гражданам, вела себя неадекватно, громко кричала пытаясь спровоцировать драку", указано в документе. "На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить хулиганские действия не реагировала и отвечала отказом повиноваться. Стала громко кричать, упиралась, попыталась скрыться бегством. В отношении гражданки была применена физическая сила и специальные средства. Находясь в отделе полиции продолжала вести себя вызывающе, вину не осознала", - говорится в протоколе.

В нем также указано, что Мыльниковой выписан штраф в размере 1000 рублей. Отметил, максимальное наказание по этой статье - 15 суток ареста.

Виктория Мыльникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 16 сентября узнала о решении не передавать ее дело в суд от полицейских. Она сказала, что готова оплатить штраф.

Мыльникова пояснила, что удовлетворена таким решением, потому что она содержит домашний приют, и в случае ее ареста на несколько суток собаки могли бы погибнуть без еды и воды.

Полиция наделена полномочиями самостоятельно выписывать штрафы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", если только считает, что можно обойтись без ареста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в этом деле адвокат Сергей Костюк.

Зоозащитники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им 15 сентября удалось освободить из фургонов еще порядка 20-25 собак, определить их на лечение и пристроить в добрые руки. При этом полиция и администрация города не отреагировала на поданные ими заявления о жестоком обращении с животными, сказали активисты.

Комментариями ГУ МВД по Краснодарскому краю и мэрии Сочи относительно заявлений активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в феврале 2021 года пользователи соцсети потребовали от мэрии Сочи реакции на убийства собак, заявив, что чиновники не предотвращают ежегодных массовых убийств животных перед курортным сезоном и, возможно, способствуют истреблению. Сочинские зоозащитники и весной 2020 года жаловались, что в городе на фоне подготовки к курортному сезону убивают бродячих животных, в том числе и опекаемых волонтерами. По данным администрации, в городе тогда было около 3 тысяч бродячих животных, а местный приют рассчитан максимум на тысячу. Под новый приют нет участка, и нет денег даже на отлов и чипирование собак, указал директор департамента окружающей среды Сочи. Он обещал, что власти будут искать виновных в жестоком обращении с животными.

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