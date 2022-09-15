Сочинская зоозащитница заподозрена в хулиганстве после спасения животных

15 сентября 2022, 16:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция задержала пять участников стихийной акции в Сочи по спасению собак, все они отпущены до суда. На зоозащитницу Викторию Мыльникову, которая пыталась обратить внимание силовиков на жестокое обращение с животными, составлен протокол о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети потребовали от мэрии Сочи реакции на убийства собак, заявив, что чиновники не предотвращают ежегодных массовых убийств животных перед курортным сезоном и, возможно, способствуют истреблению. Сочинские зоозащитники и весной 2020 года жаловались, что в городе на фоне подготовки к курортному сезону убивают бродячих животных, в том числе и опекаемых волонтерами. По данным администрации, в городе тогда было около 3 тысяч бродячих животных, а местный приют рассчитан максимум на тысячу. Под новый приют нет участка, и нет денег даже на отлов и чипирование собак, указал директор департамента окружающей среды Сочи. Он обещал, что власти будут искать виновных в жестоком обращении с животными.

Вечером 14 сентября большая группа людей собралась рядом с центральным рынком Сочи. Поводом для стихийной массовой акции стали действия фирмы, выигравшей тендер на отлов животных. Активисты перекрыли трассу, остановили машину, в которой находились порядка 40 выловленных собак и освободили их, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Виктория Мыльникова.

По ее словам, 14 сентября около 17.00 ей стали звонить сочинцы и зоозащитники, которые просили о помощи. "Грузовой фургон без окон находился в районе рынка на улице Московская, на глазах людей водитель фургона с его пассажир отловили несколько собак". Сочинцы пожаловались, что машина не соответствует нормам перевозки животных, нет воды. "Собаки разных размеров и даже с ошейниками сидели, стояли и и лежали чуть ли не друг на друге", - рассказала Виктория Мыльникова.

Горожане перекрыли трассу и требовали отпустить животных, среди которых были и домашние собаки, рассказала зоозащитница. Виктория Мыльникова отметила, что когда она приехала, у машины была большая группа людей, которые были возмущены происходящим. "Была и полиция, человек десять, которые, не представляясь, сажали людей в свои машины", - рассказала она.

По ее словам, она подошла к полицейским и представилась. "Сказала что я общественный инспектор, правозащитник, показала удостоверение и стала просить оказать мне содействие в фиксации жестокого обращения с животными, в чем мне было отказано. Мне сказали: идите и пишите заявление в полицию. Тогда люди сами открыли двери машины, где находились собаки. По словам водителя фургона, собаки у него в кузове были с утра. В фургоне была температура свыше 30 градусов. У собак не было ни еды, ни воды. Не было клеток. Большие собаки под 60 килограммов находились с маленькими собаками и щенками, что категорически запрещено правилами содержания животных", - рассказала Мыльникова.

Горожане и зоозащитники стали забирать из машины собак и разбирать их по домам, сообщила она. "Поили и кормили их прямо на месте. Четырех собак в очень тяжелом состоянии отвезли к ветеринарам. СЯ стала настаивать, чтобы полицейские составили протокол о жестоком обращении с животными так как все происходило на их глазах. Однако, вместо этого, они подыскали каких-то двух свидетелей и составили на меня протокол и увезли в полицию, где меня продержали очень долго", - рассказала Виктория Мыльникова.

На Викторию Мыльникову сотрудником полиции составлен протокол за хулиганство, сообщил дежурный Центрального отдела полиции. "Протокол будет направлен в суд для принятия к ней мер. Он отметил, что есть два свидетеля, которые могут подтвердить правонарушение. "Сама задержанная от подписи в протоколе отказалась", - уточнил дежурный. Он также добавил, что всего задержано "около пяти человек", все отпущены до суда.

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк отметил, что согласно часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ санкции предусматривает штраф от 1 до 2,5 тысяч либо арест на 15 суток. По его мнению "общественный контроль и фиксацию правонарушения полиция неправомерно квалифицировала как "мелкое хулиганство"", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Сочи Михаил Белов, был свидетелем событий у Центрального рынка. Он отметил, что "на фургоне не было никаких опознавательных знаков". По его словам, водитель сообщил, что везет собак в ростовский приют. "Виктория объясняла полицейским, что совершается преступление - жестокое обращение с животными.", - сказал он. Белов добавил, что один из чиновников администрации, который приехал на место событий, "вместо оказания помощи животным и зоозащитникам давал указания полицейским, что им делать с защитниками животных".

Активистка Валентина Саватеева сообщила, что была возмущена действиями полиции, а также сотрудников компании по отлову безнадзорных животных, которые держали собак без воды, еды, в жаре, без клеток, рядом друг с другом. "Я сама на руках выносила собак из машины и взяла себе двух на лечение. Других разобрали хозяева и добрые люди", - сказала она.

По ее словам, зоозащитникам не дают возможности работать по закону. "Викторию Мыльникову знаю как высоко порядочного, доброго и отзывчивого человека, которая сделала для решения проблемы с бродячими животными очень много. Мы члены одной общественной организации. Виктории грозит 15 суток. Но у нее большой приют. Если ее посадят кто будет ухаживать за ее животными? Они просто умрут. Вместо того чтобы наградить ее, ее пытаются посадить. Я возмущена этим", - сказала Валентина Саватеева.

Обвинение Мыльниковой "в каком-то правонарушении не может не возмущать", добавила активистка Виктория Канивец.

Директор департамента окружающей среды администрации Сочи Ростислав Гончаров комментировать ситуацию отказался.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.