Пользователи соцсети потребовали от мэрии Сочи реакции на убийства собак

16 февраля 2021, 16:55

Администрация Сочи не предотвращает ежегодных массовых убийств бродячих собак перед курортным сезоном и, возможно, способствует истреблению животных, заявили пользователи Instagram, возмущенные видео с умирающими от отравления собаками.

Как писал "Кавказский узел", сочинские зоозащитники и весной 2020 года жаловались, что в городе на фоне подготовки к курортному сезону расстреливают бродячих животных ядовитыми дротиками, подкладывают им отравленную пищу, жестоко избивают. При этом уничтожают не только безнадзорных собак, но и опекаемых волонтерами, заявили зоозащитники. По данным сочинской администрации, в городе тогда было около трех тысяч бродячих животных, тогда как местный приют рассчитан максимум на тысячу. Построить новый приют нельзя, поскольку под него нет участка земли, нет денег даже просто на отлов и чипирование собак, указал директор департамента окружающей среды Сочи. Он обещал, что чиновники при помощи полиции будут искать виновных в жестоком обращении с животными.

Пользовательница Instagram happyanimalsplanet вечером 15 февраля опубликовала на своей странице подборку видео с собаками, которые бьются в конвульсиях, лежа на тротуаре. В публикации уточняется, что видео сделаны в Адлере 14 февраля. "Смотрите на столицу Олимпиады! Вот так готовят город к сезону, вот так очищают Сириус и Адлер от животных", - заявила автор публикации.

Она обратилась с вопросом к администрации Сочи и городской полиции, к мэру Сочи Алексею Копайгородскому и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. "Где проверка и будет ли она в отношении данного факта? Статью 245 [Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными] никто не отменял. Смотрите камеры, ищите. Или снова будет тишина? Почему на это все должны смотреть люди, дети? Это город-курорт или город живодеров?! Это массовое убийство животных, прилюдно", - возмутилась пользовательница соцсети.

К 16.55 мск 16 февраля эта публикация собрала 2209 "лайков" и 1834 комментария, хотя у happyanimalsplanet всего 664 подписчика.

Власти Сочи осудили убийство бездомных животных. "В администрации города осуждают любую деятельность лиц, направленную на жестокое обращение с животными, причинение страдания или вреда животным, в том числе животным без владельцев, обитающим на территории города. В случае обнаружения фактов жестокого обращения с животными просим информировать администрацию <...>, а также направлять имеющуюся информацию в органы внутренних дел для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством", - приводятся слова представителя мэрии в сегодняшней публикации на странице sochi__today в Instagram, где также были опубликованы видео с отравленными собаками.

К 16.55 мск 16 февраля эта публикация собрала 632 "лайка" и 173 комментария, у паблика 63,5 тысячи подписчиков.

Животных травят местные жители, потому что чиновники не смогли решить проблему с бродячими собаками, полагает vselennaya19. "Если службы не справляются с бездомными... Факт налицо - народ сам взялся защищать себя и своих детей!" - написала она.

16 января два ребенка пострадали от укусов бродячих собак в городе Знаменск Астраханской области. После этого следователи подсчитали, что в Знаменске в 2019 году от нападений бродячих собак пострадали более 200 человек - это стало основанием для возбуждения против чиновников городской администрации уголовного дела о халатности.

Другие читатели паблика, напротив, считают, что за убийством бродячих собак стоят сами чиновники. "Надо же, в администрации еще что-то комментируют. Смешно. Работая несколько лет в Имеретинке, [видела, как] администрация Адлерского района весной избавлялась [от бродячих животных] таким же путем! Из года в год одно и то же - о каких законах сейчас речь? В вых[одные] они едут в приюты играют в показуху, а перед [туристическим] сезоном нанимают сами подобные организации [, занимающиеся истреблением животных]", - заявила anastasia_peshikova.

Если бы власти хотели, то виновников жестокого обращения с животными наказывали бы, указала anna_93_spb. "Ни одно подобное преступление не было раскрыто, и виновники не было наказаны. Хотя возможностей у полиции для этого полно. Не поверю, что в том месте не было камер наблюдения. Это наталкивает на вывод, что все эти убийства происходят по приказу администрации города, которая решила не тратиться на приют, а избавляться по привычному для них сценарию", - предположила пользовательница соцсети.

Аналогичные мнения высказали и читатели паблика sochi_live. "Я с детства помню этот ужас. <...> власть методов не меняет. Как травили 30 лет назад на улицах, на глазах детей, так и продолжают. Гуманные методы <...> дороги и неинтересны. Гораздо проще заплатить из наших налогов живодерам и потравить", - написал svawtoor.

К 16.55 мск 16 февраля публикация в сообществе sochi_live собрала 265 "лайков", у паблика 62,9 тысячи подписчиков.