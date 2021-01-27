Чиновники заподозрены в халатности после нападений собак на жителей Знаменска

27 января 2021, 18:29

Более 200 человек в Знаменске пострадали с 2019 года от нападений бродячих собак, подсчитали следователи и заподозрили в халатности чиновников городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 16 января два ребенка пострадали от укусов бродячих собак в Знаменске, им потребовалась врачебная помощь.

В связи с нападениями собак и отсутствием на это реакции чиновников в Знаменске возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК России). По версии следствия, в администрацию неоднократно обращались местные жители, указывая на скопление агрессивных собак на территории города, правоохранительные и контролирующие органы требовали от мэрии принять меры. В 2019 году в Знаменске было зарегистрировано 89 случаев нападения бездомных собак на людей, в 2020 году - 96. В 2021 году установлено 25 аналогичных фактов, когда жителям города пришлось обращаться за помощью в медицинские учреждения, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области сегодня на своем сайте.

Прокуратура установила, что сотрудники администрации Знаменска "должным образом не организовали мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных". "Указанное привело к многочисленным случаям укусов собаками жителей города, в том числе и несовершеннолетних. С 2019 года в городе собаками укушено более 200 человек", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры Астраханской области.

Прокуратурой главе Знаменска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 25 января 2020 года в Астрахани прошел митинг, посвященный проблеме бездомных животных. Участники акции заявили о необходимости обязательной регистрации домашних питомцев и стерилизации бездомных животных. Зоозащитники заявили, что отлов стерилизованных собак не приведет к решению проблемы роста числа бездомных животных.