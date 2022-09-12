На здании школы села Тлядал Бежтинского участка установили мемориальную доску старшему прапорщику Шейху Алиеву, погибшему на Украине. Cкриншот видео https://t.me/glavabezhta/16/

12 сентября 2022, 20:50

Военный из Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик Шейх Алиев погиб на Украине, сообщил глава Бежтинского участка. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 218 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Рафик Новрузелиев стал 217-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

 На здании школы села Тлядал Бежтинского участка установили мемориальную доску старшему прапорщику Шейху Алиеву, погибшему на Украине, участие в церемонии открытия принимал его отец, сообщил 11 сентября глава Бежтинского участка в своем Telegram-канале. Алиев посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 218 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Калиматов сообщил о гибели двух разведчиков на Украине", "Администрация Целинского района сообщила о гибели разведчика на Украине", "В Калмыкии открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине земляка".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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