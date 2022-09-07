Уроженец Дагестана погиб на Украине

07 сентября 2022, 20:54

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Житель села Мугарты Рафик Новрузелиев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 217 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что уроженец села Джули Казанфер Сулейманов стал 216-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил соболезнования в связи с гибелью родителям Новрузелиева Рафика Бехтияровича, уроженца села Мугарты Дербентского района, погибшего в ходе спецоперации на Украине, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 217 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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