Сапер из Дагестана погиб на Украине

06 сентября 2022, 10:20

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Уроженец села Джули Казанфер Сулейманов погиб на Украине, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 216 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что власти районов Дагестана сообщили о гибели пяти уроженцев республики на Украине, в результате число погибших в ходе военной операции достигло не менее 215.

В Джулинской школе Табасаранского района открыли мемориальную доску в память о Казанфере Сулейманове, выпускнике школы, погибшем в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила администрация Табасаранского района.

Казанферу Сулейманову было 35 лет, он служил в морской пехоте Тихоокеанского флота в саперно-инженерном подразделении. В июле он получил тяжелое ранение, скончался 6 августа. У погибшего остались жена Жасмина и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 216 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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