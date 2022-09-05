Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине

05 сентября 2022, 21:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Росгвардеец Муртаза Султанов, экскаваторщик Шихяли Шихалиев, ефрейтор Амир Меджидов, старший матрос Магомед Салихов и рядовой Магомедгаджи Шахбанов погибли на Украине, сообщили администрации Новолакского, Хивского и Кайтагского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 215 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что сержант Тимур Агабеков стал 210-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Шушия Муртаза Султанов, который служил в Росгвардии, погиб на Украине, сегодня состоялись его похороны, сообщила администрация Новолакского района в своем Telegram-канале.

Водитель–экскаваторщик инженерно-саперной роты из Фурдага Хивского района Шихяли Шихалиев погиб на Украине 28 августа, проинформировала сегодня администрация Хивского района в своем Telegram-канале.

Администрация Кайтагского района сообщила о передаче орденов Мужества родным погибших на Украине. Наград удостоены ефрейтор Амир Меджидов из села Газия, старший матрос Магомед Салихов из села Кирки и рядовой Магомедгаджи Шахбанов из села Маджалис, следует из сообщения на сайте районной администрации от 2 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 215 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.