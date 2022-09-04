04 сентября 2022, 00:17

Власти Каякентского района сообщили о гибели на Украине военного

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Тимур Агабеков погиб на Украине, сообщила администрация Каякентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 210 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Насрулаев стал 209-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине жителя Каякентского района сержанта мотострелкового взвода Тимура Агабекова стало известно из сообщения  районной администрации о праздновании Дня знаний. В этот день глава района проводил в первый класс школы села Дружба сына погибшего на Украине сержанта российской армии  Тимура Агабекова, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 1 сентября. Другие подробности о погибшем в сообщении не приводятся.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 210 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Калмыкии открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине земляка", "Под Волгоградом попрощались с погибшим на Украине 20-летним контрактником", "Росгвардия сообщила о гибели уроженца Чечни на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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