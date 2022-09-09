Военный из Северной Осетии погиб на Украине

09 сентября 2022, 16:55

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Сержант Заур Кантимиров погиб на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 93 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что власти Северной Осети подтвердили гибель в ходе военной операции на Украине как минимум 92 уроженцев республики.

Сержант Заур Кантимиров погиб во время проведения специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района Северной Осетии Алан Гаглоев в своем Telegram-канале.

Уроженец селения Тарское Заур Кантимиров служил в рядах Вооружённых сил России более 10 лет. Ему было 34 года, у погибшего остались жена и маленький сын, сообщил 7 сентября военный эксперт Олег Марзоев в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 93 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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