Семь уроженцев Северной Осетии погибли на Украине

31 августа 2022, 19:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии сержант Ацамаз Джиоев, сержант Аслан Найфонов, младшие сержанты Ацамаз Бестаев и Марат Базров, рядовые Таймураз Лазаров, Александр Попов и Кирилл Халин погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 92 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Пригородного района Сослан Алборов стал 85-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родственникам военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал сегодня ордена Мужества. На Украине погибли гвардии сержант Ацамаз Джиоев, сержант Аслан Найфонов, младшие сержанты Ацамаз Бестаев и Марат Базров, рядовые Таймураз Лазаров, Александр Попов и Кирилл Халин погибли на Украине, следует из сообщения на сайте главы Северной Осетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 85 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.