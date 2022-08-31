31 августа 2022, 19:13

Семь уроженцев Северной Осетии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии сержант Ацамаз Джиоев, сержант Аслан Найфонов, младшие сержанты Ацамаз Бестаев и Марат Базров, рядовые Таймураз Лазаров, Александр Попов и Кирилл Халин погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 92 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Пригородного района Сослан Алборов стал 85-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти

Родственникам военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал сегодня ордена Мужества. На Украине погибли гвардии сержант Ацамаз Джиоев, сержант Аслан Найфонов, младшие сержанты Ацамаз Бестаев и Марат Базров, рядовые Таймураз Лазаров, Александр Попов и Кирилл Халин погибли на Украине, следует из сообщения на сайте главы Северной Осетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 85 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Карабудахкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Власти Дербентского района сообщили о гибели командира роты на Украине", "Подполковник из Урюпинска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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