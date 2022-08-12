Сослан Алборов. Фото: s.e-osetia.ru

12 августа 2022, 17:25

Власти Пригородного района подтвердили гибель земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сослан Алборов погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 85 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что сержант Роман Горкавенко из Моздокского района стал 84-м уроженцем Северной осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец Пригородного района Сослан Алборов погиб на Украине, сообщил в своем Telegram-канале 11 августа глава Пригородного района Северной осетии Алан Гаглоев.

Алборов - уроженец села Сунжа. Ему было 38 лет, у него остались жена и маленький сын, сообщил 8 августа Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 85 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Ставрополья погиб на Украине", "Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду", "Администрация Предгорного округа сообщила о гибели трех земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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