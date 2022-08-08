Роман Горкавенко. Скриншот https://t.me/MozdokRaionAMS/674

08 августа 2022, 17:30

Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Роман Горкавенко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на  Украине официально подтверждена гибель там не менее 84 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа администрация Ардонского района сообщила, что на Украине еще в апреле погиб 35-летний летчик из села Нижний Фиагдон Олег Фарниев, три месяца числившийся пропавшим без вести. Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине как минимум 83 уроженцев Северной Осетии.

На Украине погиб уроженец Моздока, сержант Роман Горкавенко, сообщила сегодня администрация Моздокского района. Горкавенко погиб "при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", отмечается в публикации в Telegram-канале администрации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией Горкавенко в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 84 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине двоих волгоградцев", "Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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