Жительница Анапы доказала суду свою невиновность в дискредитации армии

27 августа 2022, 20:35

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Суд в Анапе не нашел признаков дискредитации армии в высказываниях Асии Шарафутдиновой в ходе конфликта с жительницами военного городка и прекратил административное дело против нее.

Как писал "Кавказский узел" 3 июля стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации российских военных в отношении жительницы Анапы Асии Шарафутдиновой.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Асия Шарафутдинова, согласно составленному административному проколу, обвинялась в том, что 22 июня оскорбила военнослужащих, их семьи, а также высказала негативное мнение о спецоперации. В суде Шарафутдинова вину не признала. Она объяснила, что жители соседнего с ее домом военного городка без согласования смонтировали в заборе калитку и в ответ на претензии по этому поводу заявили, что они имеют право делать, что хотят, поскольку "это земля министерства обороны", сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*.

Суд установил, что Шарафутдинова в ходе конфликта с жильцами военного городка вообще не высказывала каких-либо фраз в отношении Вооруженных сил РФ, семей военнослужащих и военной операции на Украине, а конфликт носил исключительно бытовой характер. Также виновность Шарафутдиновой не подтвердили опрошенные свидетели. В связи с этим суд прекратил производство по делу "за отсутствием состава административного правонарушения", следует из постановления, опубликованного на сайте Анапского городского суда.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.