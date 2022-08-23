Роспотребнадзор объявил о штрафах за нарушение режима самоизоляции в Ростовской области

23 августа 2022, 12:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Антиковидные меры предписано соблюдать всем, кто прибывает в Ростовскую область из-за границы. Для нарушителей будут действовать штрафы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, прибывающий из-за рубежа должен заполнить анкеты в электронном виде еще до вылета в Россию, еще один бумажный экземпляр попросят в аэропорту по прилете.

При отсутствии действующего сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, в течение трех дней с момента прибытия необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. При этом, до получения результата пациенту нужно соблюдать режим самоизоляции. За нарушение требований предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей, пишет сегодня со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ростовской области Donday.ru.

За последние сутки в регионе выявлено 478 случаев заражения коронавирусом. 75 человек госпитализированы, 335 выздоровели, умерших за последние сутки нет, следует из информации, опубликованной на сайте Стопкоронавирус.рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.